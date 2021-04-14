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Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor

DHA

Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor


Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan Antalyaspor´a karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var" dedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Antalyaspor'da Ersun Yanal, Türk futbolunda kariyerine baktığımızda her zaman farklılık yaratan hocalarımızın başında geliyor. Antalyaspor da iyi ve kaliteli bir takım. Zor bir takım. Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE GÜÇLÜ GİRMEK İSTİYORUZ"
Son bir ayda oynanacak 8 maçın önemli olduğunu ifade eden Bülent Uygun "Maalesef bizde de bazı sıkıntılar var. Özellikleri Remy sakatlık sonrası hazırlık sürecinde, şu anda tam hazır değil. 90 dakikayı kaldıracak gücü yok. Skoda'nın Covid-19 hastalığı ve onunla beraber yaşadığı problemleri var. Alex'in 2-2,5 aylık bir idmansızlık problemi var. Bununla beraber takımdaki 15-16 kişinin Covid-19 geçirmiş olması belli sıkıntıları zaten yaşatıyor. Son haftalarda sahada kazanma adına mücadele eden, verdiğim şansı iyi bir şekilde değerlendiren futbolcuları olan bir Rizespor izledik. Bu da bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah Antalya'dan puanlarla dönerek hem taraftarımızı mutlu etmek hem de önümüzdeki sürece güçlü girmek istiyoruz" diye konuştu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bülent Uygun açıklamalarıHaber: Arzu ERBAŞ Kamera: Doğancan İLEK RİZE-DHADHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-04-14 18:57:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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