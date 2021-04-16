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Rize'de 'Zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın' çağrısı

DHA

Rize'de 'Zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın' çağrısı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentteki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80´leri aştığı, artan iş yükü nedeniyle zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması çağrısında bulunuldu. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Kişiler arası bulaşın önüne geçmek ve sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için yoğunluk azalmalı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını açıkladı. `Çok yüksek riskli iller´ arasında da yer alan Rize´de, yoğun bakım doluluk oranı artışıyla polikliniklere gelen hasta sayısı da yükselişe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, iş yükünün arttığını duyururken, zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmamasını istedi.
`POLİKLİNİK KAPASİTEMİZ YÜZDE 85´LERDE´
Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, günlük poliklinik başvuru sayısının dün itibarıyla 3 bin 500 seviyelerinde devam ettiğini belirterek, "Özellikle son 2 hafta içinde gerek poliklinik başvurularımızda gerek acil olmayan ertelenebilir ameliyat sayılarımızda ciddi artış yaşamaktayız. Bu artışın bize yansıması da poliklinik kapasitemizi yüzde 8085´lere çıkardı. Ameliyathane ve yatan hastalar açısından da günlük yatış gereken hastalarımızı bekletme durumunda kaldık. Bu yüzden elektif ameliyatları bir süre erteleme yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız" dedi.
`SAĞLIK SİSTEMİNİN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN YOĞUNLUK AZALMALI´
Doç. Dr. Demiral, ramazan ayı ile birlikte hastaneye başvuranların sayısında artış olabileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız vücudunda daha önceden olmayan bir bulgu, bir semptom, herhangi bir karın ağrısı, göğüs ağrısı, kolda, elde bir uyuşma, görmede bir şikayeti varsa kesinlikle vakit kaybetmeden bize ulaşsın. Hastanede yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için kontrol amacıyla gelen hastalardan bu sürenin biraz ötelenmesini istiyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmasını bekliyoruz. İlimizde hastanelerde yaşanan yoğunluğun azalması gerekiyor. Kişiler arası bulaşın önüne geçmek ve sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için yoğunluk azalmalı" diye konuştu.
Muayene için hastaneye gelen Nurten Berktaş, "Zor durumda kalmadıkça gelmiyoruz. Önceden aldığımız randevular vardı. Hastaneler gerçekten çok yoğun ve kalabalık. Bunun önüne biz geçebiliriz" dedi.
Babasının muayenesi için hastaneye geldiğini söyleyen Ayşe Balcı, "Mecburiyetten geliyoruz. Babamın kalp rahatsızlığı var, onun için geldik. Tabi ki bu kalabalık arasında çok dikkatli davranıyoruz. Gelirken tereddütle geliyoruz. O kadar çok hasta var ki gerçekten hasta olanlar sıra bulamıyor" diye konuştu.
Dayısı için hastaneye geldiğini belirten Namık Kemal İbrahimağaoğlu da "Sağlık Müdürlüğü´nün zorunlu olmadıkça hastaneye gelmeyin, çağrısına katılıyorum. Benim de böbrek rahatsızlığım var. İdare ediyorum, pandemi bitince gideceğim. Şu an dayıma refakat için geldim. Hastaneye gerektiği zaman gelin, sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmasına bu şekilde destek verebiliriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-04-16 11:22:32

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