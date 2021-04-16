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Rizeliler'e "Zorda kalınmadıkça hastanelerimize başvurmayın" uyarısı

İHA

Rizeliler'e "Zorda kalınmadıkça hastanelerimize başvurmayın" uyarısı

Rize’de son zamanlarda artan vaka sayısı ile birlikte hastanelerdeki servis yatakları ve yoğun bakım alanlarının kapasiteleri zorlandığı için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Yapılan uyarıda vatandaşlardan zorda kalmadıkça hastaneye başvurmamaları istenirken “Elbetteki insanlarımız zorda kalmadıkça zaten bu ortamda hastaneye gitmeyi tercih etmemektedirler. Lakin gelinen noktada hastanelerimizde ciddi kalabalık oluştuğu da aşikârdır. Hem sağlık hizmetine bizden çok daha fazla ihtiyacı olan ağır, zor durumdaki hastalarımıza yer açabilmek, daha iyi hizmet sunabilmek için hem de hastane ortamlarını son günlerde artan vaka sayılarının akabinde yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüştürmemek için zorda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmamasını talep ediyor, bu süreçte kıymetli vatandaşlarımızdan anlayış ve hoş görü bekliyoruz. Bunların yanı sıra oluşabilecek her tür acil durumlarda yine kanser tedavisi, gebe takibi vb. gibi durumlarda sunulan hizmette herhangi bir kesinti söz konusu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda hastanelerimizin bütün imkânlarıyla 24 saat esaslı vatandaşımızın hizmetine açık olduğu bilinmelidir” ifadelerine yer verildi.
Aile hekimlerinin hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatan uyarıda “Aile hekimlerimiz ise ellerinden geldiğince vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edeceklerdir. Covid vakalarının hızla tırmandığı bu zor günlerde kıymetli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için mecbur kaldığımız kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımızdan anlayış ve hoşgörü bekliyoruz. Kısıtlamaların doğru olan ilk zamanda kaldıracağını da duyurmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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