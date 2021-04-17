Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Bülent Hoca´yla birlikte en etkili silahımız enerjimiz



Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK / RİZE (DHA)Çaykur Rizespor´un defans oyuncusu Selim Ay, "Bülent Hoca´nın gelmesi ile birlikte şu an bizim en etkili silahımız, gücümüz, enerjimizdir" dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenman öncesinde mavi-yeşilli ekibin tecrübeli savunmacısı Selim Ay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Bülent Uygun'un takımın başına geçmesiyle, camianın motivasyonunun arttığına dikkat çeken Selim Ay, "Başarıda kalite tamam ama yüzde altmış yüzde yetmiş de hava ile alakalı. O havayı yakalamak çok önemli. Bülent Hoca´nın gelmesi ile birlikte şu an bizim en etkili silahımız en etkili gücümüz enerjimiz diyebilirim. Bülent hoca idmanlarda, maçlardan önceki konuşmasında takıma öz güven aşıladı. İlk geldiği günden beri farkındalığı arttırmaya çalıştı ve bunu da başardığını zaten görebiliyoruz, sonuçlardan anlayabiliyoruz. Kulübün, camianın motivasyonu arttı. Şuan takımın çok güzel enerjisi var, emin adımlarla daha iyi yerlere ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR ELİMDEN GELENİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Elinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştığını söyleyen Selim Ay "Ben ilk geldiğim gün de söylemiştim, beni hiçbir zaman çalışmadı diye duymayacaksınız, görmeyeceksiniz, terimin son damlasına kadar elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Oynamadığım zamanlarda oldu ama hiçbir zaman küsmedim, bırakmadım. Formayı aldıktan sonra da bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım dan hiçbir zaman şüpheniz olmaz" diye konuştu.

"AMACIM KİMSEYİ RENCİDE ETMEK DEĞİL"

Antalyaspor galibiyetinin ardından havalimanında yaptığı çay paylaşımına da açıklık getiren Selim Ay, "Çaykur Rizespor´un galibiyet ile sonuçlanan karşılaşma sonra havalanında çay içtiği videoyu paylaşan Selim Ay, bu videoyu Podolski´ye gönderdiğini belirterek "Beni bilen bilir, yapım gereği hiçbir zaman bir futbolcuya veya bir kulübe sataşma hiçbir zaman söz konusu değil. Bu benim yaptığım paylaşım asla hiçbir kulüple alakalı bir şey değil. Biz zaten profesyonel futbolcularız, öyle bir saygısızlık hiçbir zaman yapmam kulübe ama Podolski'nin saha içerisinde ve saha dışarısında hem takım arkadaşlarıma hem de büyük Çaykur Rizespor camiasına öyle küçümser bir tavırla yaptığı paylaşım ve büyük Çaykur Rizespor camiasına böyle küçük düşürücü sözler sarf ettiği için, diğer kulüplere veya oynadığı kulüplere hiçbir zaman saygısızlık etmeden, kendiyle alakalı adabım edebimi takınarak ona böyle bir paylaşımda bulundum. Farkındalık olsun diye öyle bir paylaşımda bulundum. Amacım kimseyi rencide etmek değil, hiçbir camiayı kulübü rencide etmek değil" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Selim Ay'ın açıklamalarıHABER: ARZU ERBAŞ KAMERA: DOĞANCAN İLEK / RİZE,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğanca İLEK

2021-04-17 19:50:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.