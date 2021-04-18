Bülent Uygun, Mourinho´yu geride bıraktı

Selman KUTLU/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevinden istifa edip "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica´nın ardından göreve başlayan Bülent Uygun, 6 haftada 11 puanlık performansıyla dikkat çekiyor.
Çaykur Rizespor'da göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Sumudica, istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" demişti. Sumudica´nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun ise çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında İngiltere Premier ligi ekibi Tottenham'ın başında olan teknik direktör Jose Mourinho´yu da geride bırakmış oldu.
Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose Mourinho ise Premier Lig'de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman KUTLU
2021-04-18 12:13:03
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