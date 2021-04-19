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Ardeşen’de orman yangını

İHA

Ardeşen’de orman yangını

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Afyon Baba Dağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bağlı Işıklı Mahallesi Afyon Baba Dağı’nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Beraberinde Rize İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Önder ile Cumali Hakyemez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Murat Namlı ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, ilk müdahalenin özel idare ekiplerince yapıldığını ifade etti. Çeçen, "Şu an Kaçkar İtfaiye Birliği, Ardeşen Belediyesi, Pazar Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerimiz, rüzgarın da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Gece saatlerinde rüzgar beklentisi var. Amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak" dedi.

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