Rize'de orman yangını söndürüldü

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA) RİZE´nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Ardeşen ilçesi bağlı Şenyurt köyü ile Işıklı mahallesi arasında yer alan Afyon Baba Dağı'nda akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına itfaiye ve orman şefliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler tedbir amacıyla ormanlık alanda bekleyişini sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2021-04-20 01:24:03
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