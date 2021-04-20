Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 2 (İlk yarı)

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– Süper Lig’in 36. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 22'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Sokol Cikalleshi’nin sol kanattan ceza sahası içerisine kadar taşıyarak verdiği pasta topla buluşan Guilherme’nin şutunda top filelerle buluştu. 01

12. dakikada sağ kanatta Sekidika'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi’nin şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı. 02

20. dakikada İsmail Köybaşı’nın pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Djokovic’in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 12

27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Konrad Michalak'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2 – 2



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alparslan Dedeş xx, Deniz Caner Özaral xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, İsmail Köybaşı xx, Montassar Talbi xx, Mykola Morozyuk x, Selim Ay xx, Fernando Boldrin xx, Erik Sabo x, Braian Samudio xx, Konrad Michalak xx, Damjan Djokovic xx, Loic Remy xx

Yedekler: Gökhan, Emir Dilaver, Melnjak, Baiano, Onur Bulut, Fernando Andrade, Donsah, Mithat Pala, Skoda, Tunay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

İttifak Holding Konyaspor: Ibrahim Sehic x, Abdülkerim Bardakcı x, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic x, Guilherme Sitya xx, Milosevic x (Oğuz Kağan dk. 15 x), Amir Hadziahmetovic xx, Zymer Bytyqi xx, Marko Jevtovic xx, Jesse Sekidika xx, Sokol Cikalleshi xx

Yedekler: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı, Levan Shengelia, Amar Rahmanovic, Farouk Miya, Musa Çağıran, Erdon Daci, Artem Kravets

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Djokovic (dk. 20), Michalak (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Guilherme (dk. 7), Cikalleshi (dk. 12) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Talbi (Çaykur Rizespor), Oğuz Kağan (İttifak Holding Konyaspor)

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