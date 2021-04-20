Süper Lig: Çaykur Rizespor: 5 - İttifak Holding Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

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– Süper Lig’in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 53 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada ceza sahasının içerisinde Samudio’nun kafayla düşürmeyle topla buluşan Remy’nin vuruşunda top filelerle buluştu. 32

73. dakikada orta sahada topla buluşan Baiano topu ceza sahasına kadar sürmeyi başararak ceza sahası içinden pasını Samudio’ya verdi ve Samudio’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 42

82. dakikada Baiano’nun ceza sahasının sağından yaptığı ortada İttifak Holding Konyaspor savunmasında Adil’e çarpan top filelerle buluştu. 52

86. dakikada Artem Kravets’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 53



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alparslan Dedeş xx, Deniz Caner Özaral xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, İsmail Köybaşı xx (Melnjak dk. 88 ?), Montassar Talbi xx, Mykola Morozyuk x, Selim Ay xx, Fernando Boldrin xx (Baiano dk. 70 x), Erik Sabo xx (Pala dk. 88 ?), Braian Samudio xx, Konrad Michalak xx (Andrade dk. 79 xx), Damjan Djokovic xx, Loic Remy xx (Skoda dk. 79 xx)

Yedekler: Gökhan, Emir Dilaver, Onur Bulut, Donsah, Tunay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

İttifak Holding Konyaspor: Ibrahim Sehic x, Abdülkerim Bardakcı x, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic x, Guilherme Sitya x, Milosevic x (Oğuz Kağan dk. 15 x) (Rahmanovic dk. 75 x), Amir Hadziahmetovic x, Zymer Bytyqi x (Levan Shengelia dk. 65 x), Marko Jevtovic x, Jesse Sekidika x, Sokol Cikalleshi x

Yedekler: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı, Farouk Miya, Musa Çağıran, Erdon Daci, Artem Kravets

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Djokovic (dk. 20), Michalak (dk. 27), Remy (dk. 68), Samudio (dk. 73), Adil Demirbağ (dk. 82 k.k) (Çaykur Rizespor), Guilherme (dk. 7), Cikalleshi (dk. 12), Kravets (dk. 88) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı Kartlar: Talbi, Baiano (Çaykur Rizespor), Oğuz Kağan, İlhan Palut (İttifak Holding Konyaspor)

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