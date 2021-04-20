Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: 5-3



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail (Dk.89 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk.89 Mithat), Samudio, Boldrin (Dk.67 Jesus), Michalak (Dk.79 Andreade), Remy (Dk.79 Skoda)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jeytovic (Dk.76 Kravates), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk.11 Oğuz Dk.76 Rahmanoviç), Bytqi (Dk.65 Shangelia), Cikalleshi

SARI KARTLAR: Talbi, Jesus (Çaykur Rizespor) Oğuz (İttifak Holding Konyaspor)

GOLLER: Dk.20 Dkovic, Dk.27 Michalak, Dk.68 Remy, Dk.74 Samudio, Dk.82 Adil (K.K) (Çaykur Rizespor)Dk.6 Guilherme, Dk.11 Cikalleshki, Dk.85 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor´u 5-3 mağlup etti.

6´ncı dakikada defanstan atılan uzun topla sol kanattan Çaykur Rizespor ceza sahasına giren Cikalleshi'nin pasına Guilherme karşılık verdi, vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

12´nci dakikada Sekidika´nın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Cikalleshi yerden sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

19´uncu dakikada rakip ceza sahasının hemen dışında Boldrin´in ara pasında Samudio, kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Sehic topu kurtardı.

21´inci dakikada Dokovic yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top kaleci Sehic´in solundan fileleri havalandırdı: 1-2.

26´ncı dakikada defanstan seken topu önünde bulan Michalak ceza sahasına girdi, sert bir vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

29´uncu dakikada Sabo, Boldrin´in pasında altıpas üzerinde topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sekidika´nın altıpas üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Tarık kornere çeldi.

44´üncü dakikada Moroziuk'un sağ çaprazdan kaleye paralel ortasında Remy altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic gole izin vermedi.

50´nci dakikada Çaykur Rizespor atağında Moroziuk´un sağdan ceza alanına ortaladığı topa Sabo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

55´inci dakikada Samudio´nun ara pası ile caza alanında topla buluşan Remy topun gelişine vurdu, kaleci Sehic çıkardı.

56´ncı dakikada Boldrin´in ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut defansa çarparak kornere çıktı.

63´üncü dakikada Michalak sol kanattan ceza sahasına girdi, uygun pozisyonda Remy'ye pas verdi, Remy'nin vuruşu auta çıktı.

67´nci dakikada Michalak'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu Samudio kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Fransız oyuncu topu düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi: 3-2.

73´ncü dakikada Fabricio orta sahadan aldığı topla ceza alanına girdi, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa Samudio vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 4-2.

82´nci dakikada Çaykur Rizespor´dan Fabricio sağdan hızlı geldi, yerden gönderdiği topta savunma oyuncusu Adil ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 5-2.

85´inci dakikada Konyaspor sağ taraftan Cikalleshi ile geldi. Bu oyuncunun ceza alanına ortasında Kravets yükseldi ve topu filelere gönderdi. 5-3.

Karşılaşma 5-3 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-04-20 18:26:26



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