Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: 5-3

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail (Dk.89 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk.89 Mithat), Samudio, Boldrin (Dk.67 Jesus), Michalak (Dk.79 Andreade), Remy (Dk.79 Skoda)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jeytovic (Dk.76 Kravates), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk.11 Oğuz Dk.76 Rahmanoviç), Bytqi (Dk.65 Shangelia), Cikalleshi
SARI KARTLAR: Talbi, Jesus (Çaykur Rizespor) Oğuz (İttifak Holding Konyaspor)
GOLLER: Dk.20 Dkovic, Dk.27 Michalak, Dk.68 Remy, Dk.74 Samudio, Dk.82 Adil (K.K) (Çaykur Rizespor)Dk.6 Guilherme, Dk.11 Cikalleshki, Dk.85 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor´u 5-3 mağlup etti.
6´ncı dakikada defanstan atılan uzun topla sol kanattan Çaykur Rizespor ceza sahasına giren Cikalleshi'nin pasına Guilherme karşılık verdi, vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
12´nci dakikada Sekidika´nın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Cikalleshi yerden sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.
19´uncu dakikada rakip ceza sahasının hemen dışında Boldrin´in ara pasında Samudio, kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Sehic topu kurtardı.
21´inci dakikada Dokovic yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top kaleci Sehic´in solundan fileleri havalandırdı: 1-2.
26´ncı dakikada defanstan seken topu önünde bulan Michalak ceza sahasına girdi, sert bir vuruşla skoru eşitledi: 2-2.
29´uncu dakikada Sabo, Boldrin´in pasında altıpas üzerinde topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sekidika´nın altıpas üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Tarık kornere çeldi.
44´üncü dakikada Moroziuk'un sağ çaprazdan kaleye paralel ortasında Remy altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic gole izin vermedi.
50´nci dakikada Çaykur Rizespor atağında Moroziuk´un sağdan ceza alanına ortaladığı topa Sabo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
55´inci dakikada Samudio´nun ara pası ile caza alanında topla buluşan Remy topun gelişine vurdu, kaleci Sehic çıkardı.
56´ncı dakikada Boldrin´in ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut defansa çarparak kornere çıktı.
63´üncü dakikada Michalak sol kanattan ceza sahasına girdi, uygun pozisyonda Remy'ye pas verdi, Remy'nin vuruşu auta çıktı.
67´nci dakikada Michalak'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu Samudio kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Fransız oyuncu topu düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi: 3-2.
73´ncü dakikada Fabricio orta sahadan aldığı topla ceza alanına girdi, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa Samudio vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 4-2.
82´nci dakikada Çaykur Rizespor´dan Fabricio sağdan hızlı geldi, yerden gönderdiği topta savunma oyuncusu Adil ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 5-2.
85´inci dakikada Konyaspor sağ taraftan Cikalleshi ile geldi. Bu oyuncunun ceza alanına ortasında Kravets yükseldi ve topu filelere gönderdi. 5-3.
Karşılaşma 5-3 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-04-20 18:26:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.