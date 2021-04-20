Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı

– Süper Lig’in 36. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında İH Konyaspor’u 53’lük skorla mağlup etti. Karadeniz ekibi maçın ardından 53'lük skoru Rize'nin plakası olarak paylaştı.
Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor'u sahasında 53 mağlup eden Çaykur Rizespor, ligdeki yükselişini sürdürdü. 13. sıradan 11. sıraya yükselerek Konyaspor'u geride bırakan Karadeniz ekibi maçın ardından galibiyet pozu verdi. Yeşilmavililer, 53 biten maçın ardından 'İtinayla plaka yazılır: 53' ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.