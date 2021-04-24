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Prof. Dr. Özgümüş: Aşı, ağır seyri ve ölümleri engelleyecek; mutlaka olun

DHA

Prof. Dr. Özgümüş: Aşı, ağır seyri ve ölümleri engelleyecek; mutlaka olun


Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Birol Özgümüş, aşı karşıtlığının kendilerini kaygılandırdığını belirterek, "Aşının hastalığın ağır seyretmesini, yoğun bakıma düşüşü ve ölümleri engelleyeceğini biliyoruz. O yüzden vatandaşlarımız herhangi bir aşı seçip mutlaka olsunlar" dedi.
RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Birol Özgümüş bazı vatandaşların aşı karşıtlığını dile getirmesinin kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Prof. Dr. Özgümüş, "Türkiye'de farklı teknoloji ile üretilmiş 2 aşı var. Bu aşıların her ne kadar bulaşı engellemediği bilinse de hastalığın ağır seyretmesini, yoğun bakıma düşüşü ve ölümleri engelleyeceğini biliyoruz. Bu faz çalışmaları ve diğer aşı sonrası yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. O yüzden vatandaşlarımız herhangi bir aşıyı seçip olabilirler. Ama mutlaka olsunlar" dedi.
`TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK AŞIYLA SAĞLANACAK´
Prof. Dr. Osman Birol Özgümüş pandeminin bitmesi için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirterek, "Toplumsal bağışıklığın doğal olarak sağlanması mümkün değil. Bunu aşıyla sağlamamız gerekiyor. Toplumun yüzde 70-75'i, belki 80'inin virüse karşı antikor oluşturması gerekiyor. Bunun da en kolay yolu aşıdır. İleriye dönük bulaşı engelleyecek, özellikle mukozal yüzeyleri koruyacak aşılar geliştirilecektir. Ancak şu aşamada devletimizin getirdiği her iki aşıyı da güvenle kullanabiliriz. Aşı karşıtlığını gündeme getirmememiz gerekiyor. Kaygılar gayet doğaldır. Sağlık Bakanımız bu kaygıları giderecek açıklamaları zaten yapıyor. Randevunuzu alın, hangi aşı olduğu önemli değil, aşınızı olun" diye konuştu. 
`MUTLAKA ÇİFT MASKE KULLANIN´
Kurallara uyulması çağrısında bulunan Prof. Dr. Özgümüş, "Kapalı yerlerde 10 dakikadan fazla kalmayın, mutlaka çift maske kullanın. Maskenin kalitesi de çok önemli. Piyasada bir sürü maske var. Özellikle orta kısmı 300 nanometreden küçük partikülleri süzen meltblown tabakası olan maske kullanın. Lütfen bu ramazan ayını aile içerimizde geçirelim. Kalabalık buluşmalardan uzak duralım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-04-24 09:46:26

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