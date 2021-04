Rize-Artvin Havalimanı’na 29 Ekim’de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı projesi hakkında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, havalimanının 29 Ekim 2021 yılında açılışın yapılabilmesi için inşaatın hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki RizeArtvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan RizeArtvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı. Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.



"Apronun betonlanması ve pistin asfaltlanması gibi çalışmalar başlıyor"

İlk uçağın 29 Ekim 2021 yılında inmesi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü dile getiren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı “RizeArtvin Havalimanımız da bu yılın sonunda ilk uçağımızın inmesini bekliyoruz. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Rize’de yatırımların duraksamaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye’nin de mega projelerinden bir tanesi RizeArtvin Havalimanı projesi. Yatırım maliyeti de yüksek olmasına rağmen hiçbir şekilde yavaşlamadı, durmadı. Biz hızlı bir şekilde sürecin tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

Açılış tarihinin 29 Ekim olabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Milletvekili Avcı “Şimdi apronun betonlanması ve pistin asfaltlanması gibi çalışmalar başlıyor. Dolgu ile ilgili de çok az bir yer kamıştı zaten. Onunla ilgili çalışmayı da yakın zamanda bitirecekler inşallah. Biz açılış tarihinin 29 Ekim olmasını ümit ediyoruz. O güne yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişirse 29 Ekim tarihine, yetişmezse yıl sonuna bitmiş olacak” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımlarla ilgili her toplantıda özellikle RizeArtvin Havalimanı projesini sorduğunu ve yakından takip ettiğini dile getiren Avcı “Cumhurbaşkanımızın en son Rize ziyaretinde havalimanı şantiyesinde bir toplantı olmuştu. O toplantıda da Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de bitmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisinin de özel takip ettiği bir proje. Cumhurbaşkanımız ile yatırımları konuştuğumuz her toplantıda da bize sorduğu, takip ettiği projelerden bir tanesi. Dolayısıyla inşallah bir aksama olmadan RizeArtvin Havalimanımızın projesini tamamlamış olacağız” diye konuştu.



Turizmciler de 4 gözle bekliyor

Rize’de turizmcilik sektörü ile uğraşan Sedat Şimşek, RizeArtvin Havalimanı’nın bitmesini 4 gözle beklediklerini dile getirerek “RizeArtvin Havaalanının yöremize çok büyük bir katkısı olacak. Buna gerçekten inanıyoruz çünkü yöremiz her geçen gün turizm, doğa ve yeşillik alanından gerçekten büyük bir kapasiteye sahip ve bu hızla artacaktır. Havaalanını dört gözle bekliyoruz. Umarız en kısa zamanda biter. Bizzat kendi adıma projenin sona erip hizmete girmesini çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

