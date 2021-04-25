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Tacikistan'a yardım tırı konvoyu

İHA

Tacikistan'a yardım tırı konvoyu

İslami Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank IsDB) logosu bulunan medikal yardım tırları, Karadeniz Sahil Yolu ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden Tacikistan'a gidiyor.
Üzerinde Suudi Arabistan eski Kralı Abdullah bin Abdülaziz elSuud’un fotoğrafının bulunduğu ve İngilizce olarak ‘Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ile yakın işbirliğiyle’ ifadelerinin yer aldığı medikal yardım tırları, Tacikistan'a gitmek üzere Sarp Sınır Kapısın'a doğru Rize'den geçti. Sarı renkteki tek tip ve peş peşe 20’ye yakın tırın geçişi yoldan geçen herkesin ilgi odağı oldu.

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