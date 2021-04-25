Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (3)



VALİLİK: İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Rize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde, taş ocağı açılacak alanda bekleyişlerini sürdüren gruba uygulanan para cezaları ile ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan, kamu görevlilerinin çalışmasına sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-04-25 19:44:08



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