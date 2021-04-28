Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçından notlar

Tolga SAĞLAM/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
İLK 11'DE 6 FARKLI İSİM
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11´de 6 değişikliğe gitti. Uygun, kalede Tarık´ın yerine Gökhan, Moroziuk´un yerine Baiano, Emir´in yerine Selim, Melnjak´ın yerine İsmail, Fernando´nun yerine Boldrin ve Remy´in yerine Samudio´ya ilk 11´de görev verdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, ligde son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11´de 3 değişikliğe gitti. Yalçın, sağ bekte cezalı Rosier´in yerine Dorukhan, stoperde Montero´nun yerine Welinton ve orta sahada Necip´in yerine Atiba Hutchinson´a görev verdi.
21 KİŞİLİK KADROYU TAMAMLAYAMADI
Bu arada Beşiktaş´ta cezalı ve sakatlıklardan dolayı eksik oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 21 kişilik kadroyu dolduramadı. Karşılaşmaya 8 yedek oyuncu ile çıkan siyah-beyazlılarda kulübede genç oyuncular da yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM
2021-04-28 20:30:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.