Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyahbeyazlı ekibin 10’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada N’Sakala’nın pasında topla buluşan N'Koudou’nun şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal’in pasında kale önünde N'Koudou’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 01
17. dakikada Adem Ljajic’in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR’ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
38. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Remy’nin pasında Talbi’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
44. dakikada Rizespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba'nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Savranlar xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, İsmail x, Selim x, Talbi xx, Baiano xx, Yasin x (Remy dk. 16 xx), Boldrin xx, Sabo x, Michalak xx, Djokovic x, Samudio xx
Yedekler: Tarık, Melnjak, Emir, Morozyuk, Andrade, Abdullah, Donsah, , Skoda
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida xx, N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Adem Ljajic x, Atiba xx, Ghezzal xx Josef De Souza xx, N'Koudou xxx, Gökhan Töre xx
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar, Bilal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Larin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: N'Koudou (dk. 16) (Beşiktaş)
Sarı kart: Adem Ljajic (Beşiktaş)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.