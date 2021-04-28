Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-3

Tolga SAĞLAM/RİZE,(DHA) -STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar
ÇAYKUR RİZESPOR: GökhanBaiano(Dk.46 Moroziuk), Selim, Talbi, İsmailSamudioDjokovic, Yasin(Dk.17 Remy), Sabo(Dk.67 Donsah), Michalak(Dk.46 Abdullah)Boldrin(Dk.78 Fernando)
BEŞİKTAŞ: ErsinDorukhan, Welinton, Vida, NsakalaSouzaGhezzal, Hutchinson(Dk.78 Montero), Ljajic(Dk.84 Mensah), N´KoudouGökhan(Dk.62 Larin)
GOLLER: Dk.16 N´Koudou, Dk.57 Gökhan, Dk.75 Ghezzal (Beşiktaş)Dk.87 İsmail, Dk.89 Djokovic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Djokovic (Çaykur Rizespor)Ljajic (Beşiktaş)Süper Lig'in 38'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde galibiyet hasretini iki maça çıkararak alt sıraların da kazandığı haftada önemli kayıp yaşadı. Konuk ekip Beşiktaş ise üst üste 6´ncı maçından da namağlup ayrılarak liderliğini sürdürdü.
1´inci dakikada N´Koudou rakiplerinden kurtulduktan sonra ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan iki hamlede kontrol etti.
2´nci dakikada Ljajic´in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda çelmeyi başardı.
5´inci dakikada sağ kanatta Ghezzal'ın pası ile topu önünde bulan Gökhan Töre, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Gökhan bu şutta da gole izin vermedi.
10´uncu dakikada Gökhan´ın pasında ceza sahası yayının hemen solunda topla buluşan Ljajic´in kaleye gönderdiği sert şut üstten dışarıya çıktı.
14´üncü dakikada N´Koudou´nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu Gökhan yatarak kontrol etti.
16´ncı dakikada Ghezzal sağ kanattan rakiplerinden sıyrılıp son çizgiye indi ve topu altıpasın hemen önündeki N´Koudou´ya çıkardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
17´nci dakikada sağ kanattan Gökhan´ın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Ljajic ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak Ağlarla buluştu ancak VAR´dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
28´inci dakikada Atiba´nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Ljajic´in kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
33´üncü dakikada Ljajic´in pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Ghezzal´ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
38´inci dakikada sağ kanattan Remy´in penaltı noktası üzerine pasında topla buluşan Talbi´nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
44´üncü dakikada Souza´nın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Vida pasını altıpasın hemen solundaki Atiba´ya aktardı ve onun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Vida´nın topa elle müdahalesi gerekçesiyle gol iptal edildi.
49´uncu dakikada Gökhan Töre´nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.
51´inci dakikada Ljajic´in ceza sahası sağ çaprazından aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
55´inci dakikada sağ kanattan Remy´in penaltı noktasının gerisine pasında Samudio bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ancak Ersin zamanında kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57´nci dakikada Welinton´un uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Gökhan´ın sağından ağlarla buluştu: 0-2.
59´uncu dakikada Remy´in ceza sahası sağından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
75´inci dakikada Ljajic´in pasında topu alan Ghezzal ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
87´nci dakikada ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruşta İsmail´in doğrudan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.
89´uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Moroziuk´un altıpasa ortasına iyi yükselen Djokovic´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma 3-2 Beşiktaş´ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
ÇAYKUR RİZESPOR´DA YASİN, BEŞİKTAŞ´TA GÖKHAN DEVAM EDEMEDİ
Çaykur Rizespor´da karşılaşmanın 9´uncu dakikasında sağ kasığından sakatlık yaşayan Yasin Pehlivan, tedavisinin ardından bir süre kendini denedi ancak daha sonra oyuna devam edemeyince 17´nci dakikada yerini forvet oyuncusu Remy´e bıraktı. Ayrıca Beşiktaş´ta da sakatlık yaşayan Gökhan Töre 62´nci dakikada kenara değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Gökhan´ın yerine oyuna Larin dahil oldu.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM
2021-04-28 22:29:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.