Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma siyahbeyazlı ekibin 32 üstünlüğü ile sona erdi.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ kanattan Remy'nin ortasında ceza sahası içinde Samudio’nun şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

57. dakikada Welinton'un uzun pasında topla buluşan Gökhan Töre'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan şutunda top filelerle buluştu. 02

59. dakikada ceza sahasında topla buluşan Remy'nin şutu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

75. dakikada kontraya çıkan Beşiktaş'ta Ljajic'in pasında sağ kanatta topu alan Ghezzal’ın ceza sahasına girip çaprazdan şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 03

81. dakikada topla beraber ceza sahasına giren ve kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Ljajic'in şutunu Gökhan kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından İsmail Köybaşı serbest vuruştan topu filelere gönderdi. 13

89. dakikada sağ kanattan Morozyuk'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Djokovic, kafayla topu ağlara yolladı. 23





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Savranlar xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, İsmail xx, Selim x, Talbi x, Baiano xx (Morozyuk dk. 46 x), Yasin x (Remy dk. 16 xx), Boldrin xx (Andrade dk. 79 x), Sabo x (Donsah dk. 67 x), Michalak x (Abdullah dk. 46 x), Djokovic xx, Samudio xx

Yedekler: Tarık, Melnjak, Emir, Skoda

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Ersin xx, Dorukhan xxx, Vida xx, N'Sakala xx, Welinton Silva xxx, Adem Ljajic xx (Mensah dk. 84 ?), Atiba xxx (Montero dk. 78 x), Ghezzal xxxx, Josef De Souza xxx, N'Koudou xxx, Gökhan Töre xxx (Larin dk. 62 xx)

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar, Bilal, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: İsmail (dk. 87), Djokovic ( (Çaykur Rizespor), N'Koudou (dk. 16) Gökhan Töre (dk. 57), Ghezzal (dk. 75) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Djokovic (Çaykur Rizespor), Adem Ljajic (Beşiktaş)

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