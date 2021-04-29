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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Yavuz Bakır: “Sergen Hoca takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı”

İHA

Hasan Yavuz Bakır: “Sergen Hoca takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı”

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç esnasındaki davranışlarının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirerek “Takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı” dedi.
Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 32 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır maçın ardından yaptığı açıklamada maça beklenmedik şekilde kötü başladıklarını dile getirerek “30 dakika özellikle kötü bir oyun oynadık ve bu bize yakışan bir oyun değildi. Sonrasında zaman zaman oyuna ortak olduk ama maçın son bölümü hariç sahada ki görüntümüz bizi mutlu etmedi bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a yara da katar"
Futbolda iyi sonuç için her şeyin mubah olmadığını ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın maçın içerisinde oyuna çok müdahil olduğunu sözlerine ekleyen Bakır, “Futbolda sonuç için her şey mubah değildir. Biz ev sahibi takımız, misafirperver olmakla ilgili bir ödevimiz, bir sorumluluğumuz, onu yerine getiriyoruz ama baktığımız zaman tribündeki hareketlere, özellikle Beşiktaş kulübesindeki hareketlere baktığımız zaman maç boyunca futbola hiç yakışmayan görüntüler gördük. Sergen Hoca'nın maç boyunca sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiği zaman sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, oyun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen Hoca’nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları ihlal edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz, futbol sempatisini ortadan kaldırır. Anlayışı, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Tebrik ediyoruz rakibi kazandı ama maçın geneline baktığımızda futboldan keyif alınmasını engelleyecek, futbolda sempatiyi ortadan kaldıracak bir çok hareket gördük. Sergen Yalçın’ı ülkede binlerce insan seviyor, rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasının, rakibi bu kadar küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Bu hiç kimseye bir şey katmaz. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş’a yara da katar” şeklinde konuştu.

"Hakem baskı altında kaldı"
Hakem Abdülkadir Bitigen’in karşılaşmada baskı altında olduğunu düşündüklerini de vurgulayan Bakır “Hakem de hafta içi yapılan eleştirilerin gölgesinde kaldı ve bugün her ne olursa olsun hem Beşiktaş kulübesine hem de sahadaki oyuncuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu. Her bağıran faul aldı, her hakeme sitem eden Rizespor aleyhinde pozisyon almasını başardı. Bu üzücü, Türk futbolu 20 yıldır bunlarla uğraşıyor. Türk Futbolu bunlarla uğraşarak bir yere varamaz. Bunlar kurtulmamız gereken prangalardır, kurtulmazsak hala Avrupa’daki diğer takımları seyrederiz. Şampiyonluğa giden takım her türlü takır takır oynar, sahada çabasını sarf eder ama futbol dışı kurallara bu kadar başvurmaya, ihtiyaç duymaya gerek yok. Sergen Hoca Baiano ile tartıştı, herkese laf soktu, takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı. Rizespor’un oyuncuları üzerinde etki etti” dedi.

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