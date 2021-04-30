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Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar

DHA

Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/İKİZDERE, (Rize), (DHA) RİZE´de, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi yaylalara çıkanlar, doğanın içerisinde izole oluyor. İkizdere ilçesinde koronavirüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'nda ise yaz-kış yaşayanlar,  bağ ve bahçe işleri ile vakit geçiriyor. Yöre halkı, maskeli birileri geldiğinde unuttukları koronavirüsü hatırladıklarını söylüyor. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize´de kentten kırsala çıkışlar başladı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda evleri olanlar, doğanın içerisinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor. İkizdere ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan ve koronavirüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'ndaki ahşap evlerinde kalanlar, komşuları ile temas sağlamadan temiz havasının keyfini çıkarıyor. Yaz kış yaylada yaşayanlar, kısıtlamadan etkilenmiyor, arazide çalışmayı sürdürüyor.   
'MASKELİ BİRİ GELİRSE KORONAVİRÜSÜ HATIRLIYORUZ'
Fatma Havuz kapanma döneminin kendilerini etkilemediğini belirterek "Sabah kalkıyoruz hayvanlarımızla uğraşıyoruz, sonra bağ bahçe işleri yapıyoruz. Bu güzel havanın keyfini çıkartıyoruz. Koronayı düşünmüyoruz. Dışarıdan gelenler olursa da yanlarına gitmiyoruz" dedi.
Ayşe Kahraman ise "Televizyonlarda marketlerdeki kalabalıkları görüyorum üzülüyorum. Köylere gelsinler, inek bakar tavuk kışlarlar, doğa ile buluşup zaman geçirirler. Burada her şey doğal. Dışarıdan gelen olursa yüzünde maske gördüğümüzde unuttuğumuz koronavirüsü hatırlıyoruz" diye konuştu. 
Hızır Kahraman da "Hayvanlarla uğraşarak zaman geçiriyoruz. Yeni gelenler olursa uzaktan 'hoşgeldin' deriz yanlarına yaklaşmayız. Bahar geldi, doğa yeşerdi. Şimdi köyler çok keyifli, Biz de bağ bahçe işlerinde uğraşıyoruz zaman geçiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-04-30 16:08:17

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