Rize'de 'Torbacı' operasyonu

Rize gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize’de uyuşturucu madde nakil eden, pazarlayan, kullanan şahıs ve grupların deşifresi için yapılan çalışmalarda 2 ayrı adreste operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 17 adet satışa hazır vaziyette 242,29 gram Bonzai maddesi, 2 parça yine satışa hazır halde 1,44 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonda aynı zamanda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatının yanı sıra 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 24 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti (TCK188) suçundan’ yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ü çıkarıldığı hmekemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.