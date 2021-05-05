Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya´da

RİZE,(DHA) TÜRKİYE Akarsu Kano Milli Takımı, Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası´na katılmak üzere İtalya´ya gitti. Rize ve Artvin´den 4 sporcu ile 3 antrenörün yer aldığı milli takım, 6-9 Mayıs tarihleri arasında yarışacak.
Türkiye Kano Federasyonu öncülüğünde yetişen başarılı sporcular, ülkeyi temsil etmek için dünya çapında şampiyonalara katılıyor. Rize ve Artvin´de, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesindeki sporcular Kamil Kaçar, Muhammet Usta, Mustafa Arda Acar ve Bahadır Karaduman, Türkiye´yi Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası´nda temsil edecek. Kano Milli Takım Antrenörleri Turan Emniyet, Emir Sarganoviç ve Emre Ertek ile sporcular şampiyonaya katılmak üzere İtalya´nın İvrea kentine gitti. Burada kampa giren milli takım, 6-9 Mayıs tarihleri arasında yarışacak. Avrupa Akarsu Kano Şampiyonası, Tokyo Olimpiyat Oyunları´nın önemli bir basamağı olduğu kaydedildi.
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, ülkeyi temsil edecek sporculara başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Rize RİZE-DHA
2021-05-05 13:52:27
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