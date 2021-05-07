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Afrikalı işçiler çay tarımı için Karadeniz'de; uzmandan 'sağlık riski' uyarısı

DHA

Afrikalı işçiler çay tarımı için Karadeniz'de; uzmandan 'sağlık riski' uyarısı


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz´de yaş çay üretiminde hasat dönemine sayılı günler kaldı. Türkiye´de ikamet izinleri bulunan Afrika uyruklu işçiler, çay tarımında çalışmak için bölgeye gelmeye başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın çay tarımı için gelen işçilerle ilgili uyarılarda bulunarak, "Bu durum sağlık açısından risk oluşturabilir" dedi.
Doğu Karadeniz´de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemine sayılı günler kaldı. Mayıs ayı sonunda başlayacak çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemeyecek. Bu nedenle Türkiye´de ikamet izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işçiler bölgeye gelmeye başladı.
KAÇAK GÖÇMENLER DE GELİYOR
Ancak işçiler arasında Türkiye´ye yasa dışı yollarla girip bölgeye gitmeye çalışan ya da çalışma izni olmayanlar da yer alıyor. Bu kişiler kontrol noktalarında güvenlik güçlerince yakalanıyor. Karadeniz illerinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde yakalanan kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı ediliyor. Bölgeye ulaşanlar ise çay tarlalarında günlük 150 ila 200 TL arasında yevmiye ile çalışıyor.  
PROF. DR. AYDIN: SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURABİLİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın kaçak işçilerin sağlık açısından risklerine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Ülkeye kaçak giren bazı işçiler denetimlerden kaçarak bölgeye ulaşıp çay tarımına dahil olmaya çalışıyor. Bu durumun sağlık açısından risk oluşturabileceklerini unutmamak lazım. Çay tarımı işverenlerinin bu tip işçileri çalıştırması durumunda kendilerinin de risk altında olacaklarını göz önüne alarak en azından bu insanların sağlık kontrollerini resmi yollardan yaptırmaları şarttır. Aksi halde bölge için de sektör için de risktir" diye konuştu.
'HERKES KENDİ ÇAYINI TOPLASIN'
Dörtyol Köyü Muhtarı Mehmet Ali Şafak, bazı yabancı uyruklu işçilerin çay toplamak için bölgeye geldiklerini belirterek, "Bunlar bir şekilde çay toplamayı bilmedikleri halde bölgeye ulaştılar. Çayını toplamaya yetişemeyen bazı üreticiler de bu işçileri kullandı. Ama tabii ki çay üreticileri gibi verimli olamıyorlar, çayı toplayamıyorlar. Bölgeye gelen Afrikalılar vardı, onlar daha çok çay yükleme işi için kullanıldılar. Yabancı işçiye bence artık bölgemizde ihtiyaç yok" dedi.
Bölge halkından Sevim Yurtman da, "Bence bölgenin yabancı işçi ihtiyacı yok. Bunu geçen yıl gördük herkes kendi çayını toplasın, üstesinden gelsin. Yabancılar çaylıklarımızı berbat etmiş anladık. O kadar işçilik parası veriyoruz. Biz kazanalım o paraları" diye konuştu. 
Ali Yurtman ise, "Gelen bu yabancı işçiler çay toplamayı bilmiyorlar. Çaylıklarımızı mahvettiler. Geçen yıl kendi çayımızı kendimiz toplayınca çaylıklar bu yıl daha bereketli geliyor. Bu yıl bölgeye yabancı işçi geleceğinde zannetmiyorum. Kimse de bahçesine almaz artık. Çevremizdeki insanlar yabancı işçi almayarak imece usulüyle çayları toplamayı planlıyorlar" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-05-07 14:13:15

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