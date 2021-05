Evlat edindiği Safa'yı engelli olduğu ortaya çıkınca geri vermeyip, sevgiyle büyüttü

Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE (DHA)- RİZE´de çocukları olmayan Kamil (58) ve Asiye Yıldız (54) çifti, evliliklerinin 18´inci yılında 4 aylık Safa´yı evlat edindi. 3 yıl sonra Safa´nın `fenilketonüri´ hastası olduğunu öğrenen aile, çocuk yuvası yetkililerinin `geri verebilirsiniz´ sözlerine karşı çıktı. Ailenin sevgiyle büyüttüğü yüzde 40 engeli kalan 14 yaşındaki Safa, mutlu bir yaşam sürüyor. Asiye Yıldız, "Safa her anne dediğinde emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum" dedi.

Kentte yaşayan Kamil ve Asiye Yıldız çifti çocukları olmayınca evliliklerinin 18´inci yılında Kocaeli Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası´na başvurarak 4 aylık erkek bebeği evlat edindi. Safa adını verdikleri bebekte bir süre sonra farklı davranışlar gören aile, onu hastaneye götürdü. Doktorlar 3 yaşındayken Safa´ya fenilketonüri teşhisi koydu. Çocuk yuvası yetkilileri `çocuğu geri verebilirsiniz´ dediğinde Asiye Yıldız karşı çıktı. Yüzde 40 engelli kalan Safa için Asiye Yıldız özel bir bakım uyguluyor. Protein yasaklı özel bir beslenme düzeni ve mama verilen 14 yaşındaki Safa, sevgiyle büyütülüyor.

'ASLA GERİ VERMEYİ DÜŞÜNMEDİM'

Çocuğun hasta olduğunu öğrendiklerinde geri verme hakları olduğunu, ancak asla bunu düşünmediğini söyleyen Asiye Yıldız, "18 yıl çocuğumuz olmayınca yuvadan çocuk almaya karar verdik. 3 yıl bekledik ve çocuk verileceği müjdesini aldık. Görür görmez onu çok sevdim. 5 ay sonra çocuğun bazı hareketlerinde eksiklikler hissettim. Doktora götürdüm, mental gerilik olduğunu söylediler. Çocuktaki hastalığın teşhisi 3 yaşında konuldu, `fenilketonüri´ olduğu söylendi. Ancak birçok şey için geç kalınmıştı. Hastalığı nedeniyle beyin hasar almıştı. Şu an 14 yaşında ve biz 3 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Proteinden yasak beslendiği için özel bir beslenme düzeni var. Bizim yediğimiz yemeklerden yiyemiyor, onun için ayrı yemek hazırlıyorum. Özel karışım mamaları var, onlardan alıyoruz. Maddi açıdan külfetli bir hastalık. Safa'nın hastalığının ilerlememesi için bu külfetin de üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

'HAYATIMI BIRAKTIM, ONU HAYATA HAZIRLIYORUM'

Çocuğu için mücadele verdiğini anlatan Asiye Yıldız, "Ben onun iyileşmesi için elimden geleni yapıyorum. Kendimden vazgeçtim, hiç özel hayatım kalmadı. Ben bu dünyadan gittiğinde kendi hayatını idame ettirebilmesi için onu hayata hazırlamaya çalışıyorum. Mutfağa girer, çayını, kahvesini yapar, makarnasını yapar. Ev işlerinde bana yardımcı olur. İnsanlar bana `sen doğurmadın ki niye bırakamıyorsun´ diyor. Belki kendi doğurduğum çocuk da böyle olacaktı, onu bırakacak mıydım ki Safa'yı bırakayım. Ben Safa'dan anne kelimesini duymak için yıllarca bekledim. İlk anne dediğinde çok ağladım. Bana her anne dediğinde emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜM SEVGİMİZİ ONA VERDİK'

Kamil Yıldız ise, "Safa ile çocuk yuvasında tanıştık. Ufacık bir bebekti, gördüğüm an ısındım, çok sevdim. Her geçen gün sevgisi artarak devam ediyor. 3 yaşında hastalığı tespit edilince çocuğu geri verebileceğimizi söylediler. Ama geçen 3 yıl içerisinde ona o kadar çok alışmıştık ki hiç geri vermeyi düşünmedik. Süreç biraz zorlu devam ediyor ama sevgi her şeyin üstesinden geliyor" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

