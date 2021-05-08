Rizeli kuaför, horozunu tıraş eti

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) RİZE´de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner, köy evinde makas ve tarakla horozu tıraş etti. O anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
İş yerini kapatıp, tam kapanmayı köydeki evlerinde geçiren kuaför Yunus Emre Güner, canı sıkılınca beslediği horozunu tıraş etti. Güner'in müşteri gibi sohbet edip, horozunu makas ve tarakla tıraş ettiği anlar, yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güner´in horozuna, "Önce saç mı sakal mı? Üstlerden ne kadar alalım?" diye sorduğu görüldü.
`Karadeniz usullü tıraş' adı altında sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tebessüm ettirdi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-05-08 16:04:46
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