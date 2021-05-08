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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ceza sahası içerisinde Meriah’ın topa elle müdahale etmesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük’ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 01
18. dakikada Sabo’nun pasında ceza sahası içerisinde topu göğsünde yumuşatarak dönen Skoda’nın vuruşunda top yandan auta çıktı.
24. dakikada köşe vuruşunda kaleci Gökhan’dan seken topa Teenage Hadebe'nin gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 02
38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından Sabo’nun gerçekleştirdiği vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Talbi x, Morozyuk x, Melnjak x, Meriah x, Sabo xx, Samudio x, Abdullah x, Tunay x, Djokovic xx, Skoda x
Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Konrad Michalak, Onur Bulut, Celal Emir Dede, Mithat Pala, Loic Remy, Alexander Soderlund
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xxx, Wallace xx, Zeki Yavru xx, Moryke Fofana xx, Mustafa Eskihellaç xx, Stephen Mallan xx, Adem Büyük xxx, Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Doğukan Emeksiz, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: İrfan Buz
Sarı kartlar: Meriah, Morozyuk (Çaykur Rizespor)
Goller: Adem Büyük (dk. 6), Teenage Hadebe (dk. 24) (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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