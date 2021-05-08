Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

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Arzu ERBAŞ / RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Abdullah (Dk. 90 Mithat), Tunay (Dk.53 Emir), Samudio (Dk. 90 Alberk), Skoda (Dk.72 Remy), Sabo (Dk.45 Michalak), Melnjak, Moroziuk, Merriah, Dokovic

HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Patrick, Fortuna, Hadebe, Tetteh (Dk.73 Kubilay), Fofana (Dk.84 Umut), Semih, Ramadan, Zeki, Mustafa, Adem (Dk. 82 Ahmet )

GOLLER: Dk. 6, 80 Adem, Dk. 23 Hadebe, Dk.90 Kubilay (Helenex Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 49 Meriah (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Moroziuk (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor´a 4-0 mağlup oldu.

6´ncı dakikada ceza sahasında Meriah´ın eline çarpan top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

19´ncu dakikada Erik Sabo´nun pasında topla buluşan Skoda´nın şutunda top yan ağlarda kaldı.

23´ncü dakikada köşe atışından gelen topu kaleci Gökhan tokatlayarak uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hadebe´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

38´inci dakikada Tunay´ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Eric Sabo sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

49´uncu dakikada Yassine Meriah, Malatyaspor atağında rakip oyuncuya çelme takması sonucunda ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

56´ıncı dakikada Rizespor´un sağdan Moroziuk ile kullandığı köşe atışında Talbi gelen topa ceza alanı içerisinde kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

80´inci dakikada Adem Büyük´ün soldan ceza alanı içerisine gönderdiği topa Fofana sert vurdu, top ağlarla buluştu: 0-3.

90´ıncı dakikada sağdan Kerim´in pasında kaleciyi geçen Kubilay topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşma da bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-05-08 22:39:55



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