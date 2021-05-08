Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 40. haftası’nda Çaykur Rizespor evinde Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Yeni Malatyaspor’un 40’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

80. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 03

90. dakikada ceza sahasının içerisine kadar topla giren Kubilay kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 04



Stat Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Talbi x, Morozyuk x, Melnjak x, Meriah x, Sabo xx (Michalak dk. 46 xx), Samudio x (Alberk Koç dk. 90 ?), Abdullah x (Mithat Pala dk. 90 ?), Tunay x (Emir Dilaver dk. 54 x), Djokovic xx, Skoda x (Loic Remy dk. 73 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Celal Emir Dede, Alexander Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xxx, Wallace xx, Zeki Yavru xx, Moryke Fofana xxx (Umut Bulut dk. 85 ?), Mustafa Eskihellaç xx, Stephen Mallan xx, Adem Büyük xxx (Ahmed Ildiz dk. 82 ?), Benjamin Tetteh xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73 x)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Afriyie Acquah, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Adem Büyük (dk. 6), Teenage Hadebe (dk. 24), Fofana (dk. 80), Kubilay (dk. 90) (Helenex Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Meriah (dk. 49), Toprak Kırtoğlu (dk. 82) (Antrenör) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Morozyuk (Çaykur Rizespor)

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