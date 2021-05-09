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Rize'de dolgudaki son riskli bina da yıkıldı; tek darbe yetti

DHA

Rize'de dolgudaki son riskli bina da yıkıldı; tek darbe yetti


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli hale gelen 23 hektarlık alandaki son blok bina da yıkıldı. Kepçenin tek darbesiyle yıkılan alanda zemin, 1807 fore kazık çakılarak güçlendiriliyor. Vali Kemal Çeber, "Bu kentsel dönüşümün temel nedeni can güvenliği. Bu yüzden fore kazıklar ve en sağlam zemini bulma işi, işe başlamanın ilk aşaması" dedi.
Rize'de, 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Kentte, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. 
SON BLOK YIKILDI
Korozyon nedeniyle yaklaşık 2 aydır sürdürülen yıkımlarda 23 hektarlık alandaki son blok binada yıkıldı. Kepçenin tek darbesiyle yerle bir olan alanda zemin, 1807 fore kazık çakılarak güçlendiriliyor. Deniz dolgusu olan alanda yer yer 16 metre derinliğe ulaşılan zemine fore kazıklar çakılıyor. Projede 118 dükkan, 174 ofis ve 60 konutun yer aldığı yapılar yıkıldı.
'TEMEL NEDEN CAN GÜVENLİĞİ'
Rize Valisi Kemal Çeber, kentin canlı olarak tarihi değişimine tanıklık ettiklerini belirterek, "Bir tarafta yıkım devam ederken bir tarafta da fore kazık işlemleri yürütülüyor. Dış tarafa 561 fore kazık öngörülüyor. İç tarafta 1246 fore kazık planlaması var. Bu alan deniz dolgusu olduğu için sağlam zemin aranıyor. Bu kentsel dönüşümün temel nedeni can güvenliği. İl Risk Azaltma Planı´nda esas olarak bu kentsel dönüşümü yapıyoruz. Can güvenliği nedeniyle yaptığımız işin de en sağlamını yapmak durumundayız. O yüzden bu fore kazıklar ve en sağlam zemini bulma işi, işe başlamanın ilk aşaması" dedi.
'600 GÜN SONRA DÖNÜŞMÜŞ BİR RİZE GÖRECEĞİZ'
600 günde projenin tamamlanacağını ifade eden Vali Çeber, "Yıkımların tamamlanmasının ardından tahminen 1 ay sonra işlemlere başlanacak. Rize'nin kalbini, en canlı alanını oluşturan, ekonominin belki de en yoğun döndüğü alanı yıktığımız için bir an önce bunu yapmamız gerekiyor. Yüklenici firmanın iş süresi 600 gün. Yaklaşık 1,5 yılda, 404 tane ofis, 137 tane de iş yerimiz sahiplerine teslim edilecek. 600 gün sonra dönüşmüş bir Rize´yi göreceğiz ve sonra diğer etaplara başlayacağız" diye konuştu.
'16 METRE DERİNLİĞE FORE KAZIK ÇAKILDI'
Yüklenici firma proje müdür vekili İnşaat Mühendisi Mustafa Arslan da deniz doldurularak elde edilen bu alanın zemininde gerekli güvenli alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, "Alanın dış çevresini 120 santim çapında 561 tane fore kazıkla çeviriyoruz. Bu fore kazıkların amacı su geçirimsiz tabaka oluşturmak. İç kısımda da temel altı kazıkların takılmasına başlanıldı. 1246 tane kazıkta iç kısımda çakılacak. 23 dönüm alanda kimi yerde 16 metrede sağlam zemini bulduk, kimi yerde 6 metrede ulaştık. Bu kazıklarla, sağlam, güvenilir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bina altlarına yaptığımız fore kazıklarla da binaları sağlam hale getiriyoruz. Planlarımız doğrultusunda en kısa süre içinde temelimizi atacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-05-09 11:56:55

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