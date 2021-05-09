En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Rize'de de etkili oldu. Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarında kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Mayıs ayında gelen kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.