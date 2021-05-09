Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)

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OVİT DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Geçidi de, kar yağışıyla beyaza büründü. 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nde mayıs ayında yağan kar, seyirlik manzaralar da oluşturdu.Muhammet KAÇAR-Selman KUTLU/İKİZDERE(Rize),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Muhammet KAÇAR-Selman KUTLU

2021-05-09 17:59:30



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