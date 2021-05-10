Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına rağmen Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yayla yollarını açmayı sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinin Koçdüzü Yaylası’nın kar nedeniyle kapalı olan yolunu açmak için Özel İdare ekipleri bir süredir yoğun şekilde uğraş verirken, ekipler Pazar günü yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Mayıs ayında yağan kar ve soğuk hava nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken, Dikkaya köyü muhtarı Adem Kurkut, kar temizleme çalışmaları ile ilgili olarak “Kar temizlemeye gittiğimiz yaylada kara tutulduk. Zor şartlarda yolu ulaşıma açtık ancak son yağan kar işimizi sekteye uğrattı” dedi.

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