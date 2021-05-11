Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı

İHA

Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı

Rize’de vatandaşlar ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail’in Mescidi Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto etti.
Rize merkez İslampaşa Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar ve STK temsilcileri, araçları ile konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kornalar eşliğinde geldi. Burada toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Pazarköy Kur'an Kursu İmam Hatibi Mahmut Selmani Sarı, “Şu anda dünyadaki İslam toplumunun büyük bir bölümü, oradaki kutsal bölgeleri işgal eden kafirlerden korktuğu için hareket edemiyor. Allah’a ‘Sen gönder meleklerini, gönder ordularını biz evlerimizde lüksün içerisinde yaşayacağız. Sen İsrail’i oradan çıkar. Biz mi? Biz lüks arabalarla gider orada iki rekat namaz kılar, sana da şükür ederiz’ diyorlar. Adeta Hz. Musa’nın devrinde davasını kaybetmiş insanların Allah’a yaptığı teklifi, bugün ümmetin büyük bir çoğunluğu Allah’a yapıyor. Ama biz hayır diyoruz ve haykırıyoruz. Ey kardeşlerimiz, ey İslam topluluğu biz Kudüs’e doğru gidelim. Gitmeye karar verdiğimizde zaten zafer bizimdir” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından vatandaşlar sloganlar atarak konvoy halinde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lipton sağlıklı ve güvenli çay hasadı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Lipton sağlıklı ve güvenli çay hasadı hazırlıklarını ...
Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler
YEREL HABERLER Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler
Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ...
Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ...
Bakan Karaismailoğlu İkizdere’deki taş ocağı gerginliği ile ilgili konuştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Tabi ki Rizelilerin başımızın üstünde yeri var ama buraya gelip kaşımaya çalışan arkadaşlarımıza veya dışarıdan gelenlere tavrımız böyle olmayacaktır” “Rize-İyidere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede rahatsız olan bazı vatandaşlarımız var; onlarla da istişarelerimiz devam ediyor” “İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz” “Rize-İyidere’deki Lojistik Limanı inşallah bittiğinde 13,5 milyon ton kapasiteli 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu İkizdere’deki taş ocağı ...
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
YEREL HABERLER Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Rize’de yayla evleri birer birer kundaklanıyor
YEREL HABERLER Rize’de yayla evleri birer birer kundaklanıyor
Dün gece Türkiye’nin en düşük sıcaklık değerleri Rize’de ölçüldü Rize yaylaları dün gece eksi 9,8 dereceyi gördü
YEREL HABERLER Dün gece Türkiye’nin en düşük sıcaklık değerleri ...
Rize yaylalarında mayıs karı
YEREL HABERLER Rize yaylalarında mayıs karı
Rizespor’dan Giresunspor ve Adana Demirspor mesajı
YEREL HABERLER Rizespor’dan Giresunspor ve Adana Demirspor mesajı
Mayıs karına Rizeli vatandaştan ilginç tepki: “10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk” Rize yaylalarındaki vatandaşlar mayıs karının heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Mayıs karına Rizeli vatandaştan ilginç tepki: “10 ...
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı
YEREL HABERLER Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı
Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye Rize’de yaşayan gencin anneler günü nedeniyle annesine aldığı hediyesi Rize kuzinesi oldu
YEREL HABERLER Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye Rize’de ...
Rize'de dolgudaki son riskli bina da yıkıldı; tek darbe yetti
YEREL HABERLER Rize'de dolgudaki son riskli bina da yıkıldı; tek ...
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları  
YEREL HABERLER Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları  