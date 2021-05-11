Çaykur Rizespor’dan Filistin’e destek mesajı

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Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor Filistin için destek mesajı yayımladı.

Süper Lig Ekipleri’nden Çaykur Rizespor İsrail zulmüne karşılık Filistin’e destek mesajı yayımladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstiklal Marşı’nın 9. Kıtasının 3. mısrasının olan “Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli” ifadeleri yer aldı.

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