Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük köy beldesinde çıkan yangında 3 katlı binanın en üst katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, beldeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın Varal Aksu’ya ait olan 3. katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangına önce mahalle sakinleri hortumlarla müdahale etti. Çatıya kadar çıkan alevlerin üzerine kiremit atarak söndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri vatandaşların ardından yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de ev ve binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış sebebinin anlaşılması için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.