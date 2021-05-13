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İkizdere'de taş ocağı nöbeti bayramda da sürüyor

DHA

İkizdere'de taş ocağı nöbeti bayramda da sürüyor


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´de, Lojistik Merkez ve Liman Projesi'nin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan taş ocağına İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde tepkiler devam ediyor. Yöre halkının alanın girişinde kurdukları çadırda tuttukları nöbet 23'üncü günde bayramda da sürüyor. Çalışmaya başlayan iş makinesini orman için patika yollardan alana girerek durduran yöre halkı ile jandarmanın bölgede bekleyişi devam ediyor.  
Karadeniz´in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca `örnek yayla´ modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize´nin İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesine tepkiler sürüyor. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, tarım ve hayvancılık yaptıkları köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, `yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız´ mesajı ile taş ocağına karşı çıkıyor.
NÖBET 23´ÜNCÜ GÜNDE
Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan bölge halkı, İyidere´de deniz doldurularak yapılacak lojistik liman projesi için planlanan taş ocağının daha yakın, daha az maliyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor. Yöre halkının alanın girişinde kurdukları çadırda tuttukları nöbet 23'üncü günde bayramın ilk günü de devam etti. İş makineleri ise aralıklarla taş ocağı açılacak alana yol çalışmasını sürdürüyor. Kimi yöre halkı orman içi patika yollardan ulaştıkları alanda iş makinelerinin çalışmasını durdurdu. Halk, jandarma ekipleri tarafından alandan çıkarıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda türküler söyleyen halkın bekleyişi sürüyor. 
`ÇADIRDAN AYRILMAK YOK´
Çadırda bekleyen Nezire Okyar, "Biz burada bekliyoruz. Sonuna kadar, son ağaca kadar, son nefese kadar buradayız. İş makineleri çalıştığında korkarak kaçan yaban hayvanları evimizin etrafına geliyor, ayak izlerini görüyoruz. Ormanımızda ayı, domuz, geyik var. Çocukluğumuz buralara geçti o derenin içerisinde büyüdük. Dalında sallandığımız ağaçlarımız bile yok oldu" diye konuştu.
Kemal Baş da "Sabah bayramlıklarımızı giydik güzelce bayramlaşıyorduk ki yukarıda iş makinesinin çalıştığı haberini aldık. Ormanın içerisinden iş makinesinin önüne geçtik ve çalışmayı durdurduk. Yine çadırlarımıza geri döndük bayramda da çadırda nöbetimiz devam edecek"  dedi.
Pervin Baş ise "Çadırdan ayrılmak yok. Nöbete devam. Gece gündüz buradayız. Bu alanı boş bırakmayacağız" dedi.
İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 gün önce geldiği Rize'de liman projesiyle ilgili şu bilgileri vermişti:
"Rize İyidere Lojistik Liman Projesi, Karadeniz´e açılan yeni bir lojistik üs olacak. Hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine katkı sağlayacak proje, yılda 3 milyon ton genel kargo ile birlikte, 8 milyon ton dökme yük ve 100 TEU konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasiteli olarak bölgesel ticarete katkı sağlayacak. Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi´nin gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı, 428 milyon dolardan fazla olacak. Projede bin kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlanacak." DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-05-13 16:18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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