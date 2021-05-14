Fındıklı'da cadde 'imece' usulü yenilendi



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, belediye çalışanlarına destek veren mahalleli, imece usulü çimento harcı hazırlarken, kum serip, parke taşı döşeyerek, caddeyi 5 günde yeniledi.

Fındıklı ilçesindeki Ramiz Çervatoğlu Caddesi´nde, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Caddenin uzun süre yaya ve araç trafiğine kapalı kalmaması için belediye görevlileri, halktan destek istedi. Çağrıya karşılık veren mahalle sakinleri de cadde yenileme çalışmasına katıldı. İmece usulü çimento harcı hazırlanıp, kum serilerek, parke taşı döşenmesiyle cadde, 5 günde yenilendi.

BAŞKAN ÇERVATOĞLU: İMECE ANLAYIŞINI YAŞATMAK GURUR VERİCİ

Yörede imece usulü çalışmanın 'meci' olarak bilindiğini anlatan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Çok su toplayan, altyapısı yapılmayan caddemizden şikayet geliyordu. Biz de meci kültürümüzü harekete geçirdik. Esnafımızla gençlerimizle çalışanlarımızla beraber çalışmaya başladık. Kilit parke taşlarımızı kendi üretim tesisimizde yapıyoruz. Hem taşlar için dışarı para vermedik hem bu caddenin yapımı için müteahhide gerek duymadık. Kendi bünyemizde, kendi ürünümüzle kendi elemanımızla halkımızla birlikte bu hale getirdik. Bizim geleneğimizde var olan imece anlayışını yeniden yaşatıyor olmak, ayrı gurur veriyor" dedi.

`EL BİRLİĞİ İLE ÜSTESİNDEN GELDİK'

İmece çağrısını duyunca çalışmaya dahil olduğunu söyleyen Cemil Yıldız ise "Taş dizdik, oluk yaptık, harç kardık. Elimizden ne geliyorsa yaptık 5 gün gibi kısa zamanda bu caddeyi istenildiği şekline getirdik. Sadece belediye personelinden bekleseydik daha uzun sürede biterdi, el birliği ile kısa sürede işin üstesinden geldik" diye konuştu.

Esnaftan İbrahim Yıldız da "Diğer caddelerden de esnaf arkadaşlar geldi. Biz de bu caddenin esnafı olarak çalışmaya destek verdik. El birliği ile 5 günde caddemizi yeniledik" dedi.

Belediye görevlisi Erhan Yıldırımkaya da "Mesai arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Halkımızın da destek verdiği bu çalışmada ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-05-14 09:34:54



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