Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Abdullah (Dk. 59 Remy ), Tunay (Dk. 78 Michalak), Soderlund (Dk.59 Andrade), Selim, Samudio ( Dk. 88 Celal), Emir, Onur, Alberk, Sabo (Dk. 78 Mithat), Dokovic
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi Leo Duarte, (Dk. 59 Ndayishimiye), Aleksic, Berkay, Chadli, Mahmut (Dk. 86 Metin), Tagir (Dk. 86 Cemal), Crivelli (Dk.69 Deniz), Tolga, Ömer (Dk. 69 Paulo), Mbombo
SARI KARTLAR: Samudıo (Çaykur Rizespor)
GOLLER: Dk. 6 (P), Dk. 45 Aleksic (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir´e 2-0 mağlup oldu.
6´ncı dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic´in şutunda top ceza alanı içinde Alberk´in eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Aleksic´in kullandığı penaltı atışında kaleci Tarık´ın müdahalesi yetersiz kaldı, top ağlarla buluştu: 0-1.
8´inci dakikada Abdullah´ın ceza alanına gönderdiği topu Samudio kafa ile Soderlund´a verdi. Soderlund´ın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci topu kornere çeldi.
13´üncü dakikada Samudio kaleci Mert´in gönderdiği topu, ceza alanı dışında rakipten önce aldı, penaltı noktası üzerinde Eric Sabo´ya verdi. Sabo´nun sert vuruşunda kaleci topu tokatlayarak dışarı çıkardı.
27´nci dakikada Tunay´ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu önüne alan Soderlund´ın vuruşunda top kaleciden döndü.
45´inci dakikadaki Başakşehir atağında, soldan ceza alanına giren Crivelli´nin pasında topla buluşan Aleksic´in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
70´inci dakikada Rizespor atağında Remy ceza alanı dışından şansını denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-05-15 20:08:08
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