Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2

Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleriyle ikinci kez açıldı

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Abdullah (Dk. 59 Remy ), Tunay (Dk. 78 Michalak), Soderlund (Dk.59 Andrade), Selim, Samudio ( Dk. 88 Celal), Emir, Onur, Alberk, Sabo (Dk. 78 Mithat), Dokovic

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi Leo Duarte, (Dk. 59 Ndayishimiye), Aleksic, Berkay, Chadli, Mahmut (Dk. 86 Metin), Tagir (Dk. 86 Cemal), Crivelli (Dk.69 Deniz), Tolga, Ömer (Dk. 69 Paulo), Mbombo

SARI KARTLAR: Samudıo (Çaykur Rizespor)

GOLLER: Dk. 6 (P), Dk. 45 Aleksic (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir´e 2-0 mağlup oldu.

6´ncı dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic´in şutunda top ceza alanı içinde Alberk´in eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Aleksic´in kullandığı penaltı atışında kaleci Tarık´ın müdahalesi yetersiz kaldı, top ağlarla buluştu: 0-1.

8´inci dakikada Abdullah´ın ceza alanına gönderdiği topu Samudio kafa ile Soderlund´a verdi. Soderlund´ın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci topu kornere çeldi.

13´üncü dakikada Samudio kaleci Mert´in gönderdiği topu, ceza alanı dışında rakipten önce aldı, penaltı noktası üzerinde Eric Sabo´ya verdi. Sabo´nun sert vuruşunda kaleci topu tokatlayarak dışarı çıkardı.

27´nci dakikada Tunay´ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu önüne alan Soderlund´ın vuruşunda top kaleciden döndü.

45´inci dakikadaki Başakşehir atağında, soldan ceza alanına giren Crivelli´nin pasında topla buluşan Aleksic´in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

70´inci dakikada Rizespor atağında Remy ceza alanı dışından şansını denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-05-15 20:08:08



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