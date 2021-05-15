Aykut Kocaman: “Sezonu iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aykut Kocaman: “Sezonu iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi”

İHA

Aykut Kocaman: “Sezonu iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi”

– Çaykur Rizespor karşısında 20’lık galibiyet alan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Bizim için sıkıntılı başlayan, sıkıntılarla devam eden sezonu iyi bir oyun ve son derece güçlü bir takıma karşı iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi” dedi.
Süper Lig’in 42. haftasında Çaykur Rizespor’u evinde 20’lık skorla mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İki takımın da herhangi bir sıkıntı yaşamadığı bir maç oynadıklarını belirten Kocaman, "Kazanabilmek ve bununla birlikte daha da yukarıya çıkabilir miyiz diye düşünüyorduk. Son 6 haftada 5 golle 12 puan almayı başardık. Rizespor ise son 6 hafta bazında 2 buçuk gol ortalamasına sahip bir takımdı. Gol açısından üretken bir takımla oynayacaktık. Rizespor’u kalemizden uzak tutarsak skoru ele alma şansımız yüksekti. 23 tane net gol şansı verdik rakibimize. Bu arada sayılmayan golün neden sayılmadığını da merak ediyorum. İkinci yarıda sadece skoru korumak değil arttırabilmek de istiyorduk çünkü Rizespor’un dönüşleri vardı. Sadece skoru korumak bizim için tehlikeli olabilirdi. Bizim için sıkıntılı başlayan, sıkıntılarla devam eden sezonu iyi bir oyun ve son derece güçlü bir takıma karşı iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 ...
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 ...
Çaykur Rizespor yönetiminden Filistin'e destek mesajı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor yönetiminden Filistin'e destek mesajı
Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi sezonun başlamasıyla üreticilerin beklemeden çay tarım arazisine girmesi gerektiğini dile getirdi
YEREL HABERLER Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan ...
Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor
YEREL HABERLER Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak ...
Fındıklı'da cadde 'imece' usulü yenilendi
YEREL HABERLER Fındıklı'da cadde 'imece' usulü yenilendi
İkizdere'de taş ocağı nöbeti bayramda da sürüyor
YEREL HABERLER İkizdere'de taş ocağı nöbeti bayramda da sürüyor
Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler
YEREL HABERLER Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza ...
Rize´de vakaların yüzde 83´ü ev bulaşı
YEREL HABERLER Rize´de vakaların yüzde 83´ü ev bulaşı
(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Sezonu ...