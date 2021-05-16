Rize'de STK'lardan Lojistik Liman projesine destek



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/İKİZDERE (RİZE) , (DHA)RİZE´de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde incelemelerde bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri projeye desteklerini açıkladı. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, "Devlet en minimum tahribat alanını seçti" dedi.

Karadeniz´in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca `örnek yayla´ modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize´nin İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesine tepkiler sürüyor. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, tarım ve hayvancılık yaptıkları köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, `yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız´ mesajı ile taş ocağına karşı çıkıyor, bölgede bekleyişini sürdürüyor.

PROJEYE DESTEK VEREN STK´LAR ALANDA

Bu arada projeye destek veren sivil toplum kuruluşları da alanda incelemelerde bulundu. Rize İnşaat Mühendisleri Odası, Merkez Muhtarlar Derneği, İkizdere Muhtarlar Derneği, İkizdere Ziraat Odası Başkanlığı, Çay Üreticileri ve Dayanışma Derneği´nin de yer aldığı bir grup taş ocağı sahasında bir araya geldi. Heyet, yetkililerden bilgi aldı.

`EN MİNİMUM TAHRİBAT ALANI SEÇİLDİ´

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, devletin çevreci ve hassas olduğunu alana gelirken güzergah üzerinde yaptığı tünellerle ortaya koyduğunu belirterek, "Eğer tünelleri yapmayıp da doğaya tahribat vererek bu yolu yapmış olsaydı bir sürü ağaç ve yeşillik alanda yok olmuş olacaktı. Lojistik liman ile ilgili ortada kirli bilgiler dolaşıyor. Devletimizin yatırım programına alınan liman projesi yapılacaktır. Bu ekonomik zorluklar da bunu göz önüne alıp ülke ekonomisine ve bölge ekonomisine kazandırmak takdire şayandır. Bazı yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu çevresel etkiler ve zararlar devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Bu yörede yaklaşık 2,5 yıldan beri denizin tuzlu su etkisi ile eritmeyeceği taş tipi ile ilgili araştırma yapıldı. Bu yörede 7 tane uygun yer buldular. Fakat 16 milyon ton taş lazım olduğu için tek rezerv kaynağının burada olduğunu tespit ettiler. Bir yerden taş çıkartmak mı yoksa 7 tane ayrı ayrı yeri tahrip etmek mi? Devlet en minimum tahribat alanını seçti" diye konuştu.

`İSTEKLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM´

Taş ocağı alanının kamuya ait bir alan olduğunu söyleyen Yazıcı, "Burada şahısların bir arazisi yoktur. Bu bilgiyi Tapu Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü'nden aldım. Ülke ekonomisi ve şehre kazandıracağı büyük bir ekonomik yatırım olan limanın bu ülkeye katkıları daha fazla olacağı için rehabilitasyon süreci de çok daha hızlı yapılacaktır. 97 hektarlık bir alanda değil 13 hektarlık bir alanda çalışma yürütülecektir. Burada vatandaşın tepki ve isteklerini son derece saygıyla karşılıyorum. Çünkü onlar burada yaşıyorlar. Burada ata, dede toprakları var ancak devlet bunu koruyacağı taahhüdünü zaten söylüyor. Bu limanla beraber tren yolunun, sanayileşmenin önü açılacak. 7 yıldır çalışmaları devam eden bu proje ile ilgili şehrin siyasileri ve STK´ları olarak şapkayı önümüze koymalıyız. Ne halkı ne de sivil toplumu örgütlerini devletin bu yatırımına hazırlayamadık. Hazırlayamadığımız gibi de bazı bölücü kesimler bunu fırsat bilerek burada devletine milletine bağlı insanları sanki burada bir katliam varmış gibi organize etmeye başladılar. Rizelilerin devletine ve milletine bağlı olduğunu sakın unutmasınlar. Önce kendilerini sorgulayarak buraya gelsinler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-05-16 16:28:30



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