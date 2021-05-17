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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı başladı

DHA

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı başladı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu başladı. 
Doğu Karadeniz´de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı. Çay üreticileri hasadın başladığı ilk gün bahçelerine girdi, olgunlaşan çay filizlerini toplamaya başladı. ÇAYKUR ilk sürgün yaş çay döneminde dekara 600 kilogram kota uygulayacağını duyurdu.  
'YENİ SEZONA BİSMİLLAH DEDİK'
Sabah  itibari ile çay bahçesine girdiğini söyleyen Elif Kopuz, "Bugün itibariyle bahçeye girdik. Hasadımıza başladık. Yıllardır çay topluyoruz artık bize zor gelmiyor. Yağmurlu ve çok güneşli havalar bizi zorlasa da çayın dalında kalmaması için hasat süresince çayımızı topluyoruz" dedi.
Yunus Yıldız da "Yeni sezona bugün 'Bismillah' dedik. Alım yerlerin açılması ile beraber yavaş yavaş hasadımıza başladık. Günlük kontenjan dahilinde çayımızı hasat ederek sezonu bitireceğiz. Çay hasadı biraz zorlu olsa da ekmek paramızı kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜKETİMDE BİRİNCİ, ÜRETİMDE 5'İNCİ SIRA
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 197´si özel sektör, 47'si Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-05-17 12:48:23

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