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Çay üreticisi: Fiyat tatmin edici, destekleme primi artırılsın

DHA

Çay üreticisi: Fiyat tatmin edici, destekleme primi artırılsın


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/ RİZE (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı yaş çay taban fiyatını kilogramı 3 lira 87 kuruş taban fiyat, 13 kuruş destekleme ile 4 TL olarak açıkladı. Çay üreticileri, çay tarımının ailece yapılması halinde işçilik giderlerinin de kendilerine kalacağını belirterek, daha kazançlı olacaklarını ifade etti. Üretici kuruluşları da destekleme primlerinin artırılmasını istedi. 
Doğu Karadeniz´de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat dönemi dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2021 yılı yaş çay taban fiyatını kilogramı 3 lira 87 kuruş taban fiyat, 13 kuruş destekleme ile 4 TL olarak açıkladı. Üreticiler, açıklanan fiyatı değerlendirdi. Çay tarımının ailece yapılması halinde işçilik giderlerinin de kendilerine kalacağını belirterek kazançlı olacaklarını ifade etti.   
`ÜRETİCİYİ TATMİN EDİCİ BİR ÜCRET´
Çay üreticisi Turan Aktepe "Üreticiyi tatmin edici bir ücret verilmiştir. Üretici olarak kendi çayımızı toplar, işçi ücreti vermezsek maliyetlerimizde düşer, iyi bir rakam elimizde kalmış olur" dedi.
Nizamettin Mavi de "Verilen fiyat ne pahalıdır, ne ucuzdur ortada. Üreticinin maliyetleri çok fazla, işçilik ücreti veren var, gübre çok pahalı, bir de çay gerçekten çok emek isteyen ve zahmetli bir ürün" ifadesini kullandı.
Mehmet Uzun ise "Ben fiyattan memnunum, bu zamanda bu kadar olurdu. Biz de çayımızın kıymetini bilelim, bahçemizin hasadını kendimiz yapalım. İşçilik maliyeti olmazsa paramız cebimizde kalır" dedi.
'DESTEKLEME ARTIRILMALI'
Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç de taleplerinin 4 lira 40 kuruş olduğunu ancak 4 lira fiyat açıklandığını belirterek "Destekleme primi 13 kuruş olarak açıklandı. Destekleme primlerinin artırılmasını istiyoruz. Bu destek fiyatı artırılırsa üreticimiz daha da rahatlayacaktır. Bu talebimizin değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-05-18 13:34:09

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