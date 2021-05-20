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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı Kendisine ait arazide toprağı kazarak toprak odalar yapan Rizeli 'Ferhat' yaptıkları ile dikkat çekiyor

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı Kendisine ait arazide toprağı kazarak toprak odalar yapan Rizeli 'Ferhat' yaptıkları ile dikkat çekiyor

Rize’de yaşayan Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede kazarak oluşturduğu toprak odaların girişine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır" yazılı tabela astı.
İstanbul’da yaşadığı dönemde büyükşehir belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başlayan sevgisini kendisinden sonraki nesillere taşımak isteyen 43 yaşındaki Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede açtığı toprak odalara onun ismini verdi. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce tepeye yaptırdığı yol ile işe başlayan Morgül, bölgede ciddi bir ağaçlandırma yaptı. Akabinde dev bir Türk bayrağı ile tepeyi taçlandıran Morgül, kazı çalışmalarına başladı. Girişi mağarayı andıran ilginç yapının girişine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır" yazılı tabela asan Morgül, içerideki 2 odaya ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın anısına yapıldığını ifade eden tabelalar astı.

"Bizden sonraki nesiller bu isimlerin kıymetini bilsin"
Amacının ilerleyen yıllarda ziyaret için bölgeye gelenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını görmeleri olduğunu dile getiren Morgül, “1994 yılında İstanbul’da ikamet ederken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bir aşk bu. O zamanlar çocuktuk tabii. İstanbul’un çok büyük sorunları vardı. Su sorunu, ulaşım sorunu, sağlık sorunu. Onun anısını yaşatmak adına böyle bir işe kalkıştım. Bundan önceki nesil bize miras olarak eserler bıraktı. Biz bu eserleri izledikçe, gördükçe onların anısını anlamış olduk. Bende istedim ki bizden sonraki nesil bu isimlerin değerini bilsin” dedi.

Ferhat misali dağları deldi
Yapısının olduğu yeri mevcut hale getirebilmek için bir 1,5 yıldır uğraştığını dile getiren Morgül, “Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Ortalama 300 adet fidan dikildi. Rize’nin en büyük Türk bayrağını astık. Söz uçar yazı kalır düşüncesi vardı bende. Bir de eser bırak ki o eseri, yazıyı okusunlar. Benim de idealim buydu. Gecemi gündüzüme kattım, burada yeri geldi 2 saat uyku ile çalıştım. Yeri geldi el arabasında uyudum. Ama bunu en kısa zamanda bu millete sunmak istiyorum. Benden sonraki nesil ‘Recep Tayyip Erdoğan kimdi ki bu onun aşkına Ferhat ile Şirin misali dağları deldi’ desin istiyorum. Tüm amacım bu” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'na kadar bitirecek
Şu an ikinci odası tamamlanan toprak evde Kurban Bayramı’na kadar 4 odanın tamamlanmasını hedeflendiğini dile getiren Morgül, “Şimdilik ikinci odaya başladım. Biraz hızlı ilerliyorum. Toprak şu anda yok, tamamen taş ve oyma ile ilerliyorum. Günde 30 santim gittiğim de oluyor, 1 metre gittiğim de oluyor. Kurban Bayramı'na kadar 4 odayı bitirme hedefim var” ifadelerini kullandı.

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