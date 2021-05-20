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Akşener´in İkizdere ziyaretine gerginlik

DHA

Akşener´in İkizdere ziyaretine gerginlik


Selçuk BAŞARAleyna KESKİNDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.   
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı´na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize´ye hareket etti. İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.  DHA-Genel Türkiye-Rize Selçuk BAŞARArzu ERBAŞ-Aleyna KESKİN-Doğancan İLEK
2021-05-20 13:32:42

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