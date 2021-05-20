Akşener´in İkizdere ziyaretinde gerginlik (3)

AKŞENER´E ÇAYELİ İLÇESİNDE TEPKİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu sırada Akşener'e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Polis iki grubun arasına girerek önlem aldı. Polisin uyarısı ile tepki gösteren grup alandan ayrıldı. Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Trabzon'a hareket etti. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-05-20 16:41:08
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