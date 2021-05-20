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Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı “Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu”

İHA

Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı “Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen ancak susturulan Havva Sevgen, “Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu” dedi.
Olay anını anlatan Havva Sevgen isimli vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soru sormak istediği sırada Akşener’in tepkisi karşısında çok şaşırdığını dile getirerek, “Biz ilçe merkezine alışverişe inmiştik. Marketten dışarıya çıkardılar bizi. Dediler ki ‘Meral Akşener geliyor, buralar karışabilir.’ Biz de dışarıya çıktık. O sırada gayet normal bir şekilde ‘Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz’ diye sordum. Bana ‘Sen yalancısın, yalan konuşuyorsun’ dediler. Korumaları da bana ‘Siz yanlı mısınız? Nerelisiniz?’ diye sorunca kendisi hemen ‘Ne taraf olduğu belli, kiminle olduğu belli’ dedi. Şaşırdım yani, ben normal bir vatandaşım, sadece bir sorayım dedim. O sıra bağırıp çağırdılar, beni aldılar, izin vermediler konuşmama. Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu’ya benzetince ben çok sinirlenmiştim. O anda da tesadüf oldu, soracağım onlara. Fırsat vermediler. Yalancısın diye bağırıp çağırdılar sadece, cevapta vermedi. ‘Bana cevap vermek zorundasınız’ dedim, ‘Cevap vermiyorum’ dedi. Öyle de çekti gitti zaten. Sonrasında korumalar çekti attı, uzaklaştırdı beni. Sonra polis geldi kimliğimi istedi, ben de verdim. Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu. Ben bir emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Propaganda yapacak bir insan da değilim. O anda tesadüfen oraya denk geldi. Geleceğinden bile haberim yoktu. Ben güzelce sorumu sorunca bana yalancısın dedi. Tamam PKK ile işbirliği yalan, CHP ile iş birliği de mi yalan. Hiç yakışıyor mu bu partiye o partiyle iş birliği” ifadelerini kullandı.

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