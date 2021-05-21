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Vali Çeber Rizeliler'in kendi çayını kendisinin toplamasını çayın kalitesini arttırdığına inanıyor Rize Valisi Kemal Çeber: "Toplanan çayın kokusu bile değişti" "Eğer ki çay dönemimizi pandemi kurallarına uygun yönetmez isek yeniden sıkıntılı duruma düşebiliriz"

İHA

Vali Çeber Rizeliler'in kendi çayını kendisinin toplamasını çayın kalitesini arttırdığına inanıyor Rize Valisi Kemal Çeber: "Toplanan çayın kokusu bile değişti" "Eğer ki çay dönemimizi pandemi kurallarına uygun yönetmez isek yeniden sıkıntılı duruma düşebiliriz"

Rize Valisi Kemal Çeber, pandemi nedeniyle yabancı işçilerin Rize'ye gelememesi ile herkesin kendi çay tarım arazilerine girmesiyle çayın kalitesinin arttığını dile getirerek "Toplanan çayın kokusu bile değişti" dedi.
Rize’de çay sezonun tamamen başladığını ve dışarıdan Rize’ye çay toplamak için gelenlerin tamamına yakının geldiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Bismillah dedik, hem ÇAYKUR’umuz hem özel firmalarımız çay alımlarına başladı. Hemşehrilerimizin çoğunluğu kısıtlamanın bitmesiyle hemen geldi. Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rize’ye geldiğini ve gelmekte olduğunu biliyoruz. Eğer ki çay dönemimizi pandemi kurallarına uygun yönetmez isek yeniden sıkıntılı duruma düşebiliriz. Hemşehrilerimizden söylenen kurallara çok hassas uymalarını istiyorum. Özellikle dışarıdan gelen hemşehrilemizin kendilerine ait çay tarım arazilerinde ve evlerinde kendilerini güzel izole etmesini rica ediyorum” dedi.
Aslen Afrikalı olan fakat çay dönemlerinde Rize’ye gelen çay tarım işçileri ile ilgili ise Vali Çeber, Afrikalıların uzun yıllardır Türkiye’de olduğunun altını çizdi. Vali Çeber "Dışarıdan çay toplamak için Rize’ye gelen yarıcılar ve işçilerde en azından yerli halk gibi bizim için önemli. Özellikle ‘Afrikalı işçiler Rize’de, Yurt dışından gelen işçiler’ türündeki haberler daha çekici oluyor onun da farkındayız ama şunu ifade edeyim Afrikalı işçiler diye gördüğümüz kardeşlerimizin bir çoğu 15 yıldır Türkiye’de yaşayan ve çay bahçesi sahiplerine gelip bu işi yapan arkadaşlarımız” ifadelerini kullandı.
Çay toplamanın zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Çeber “Onun dışında 'yevmiye 300 lira' gibi haberler tarım sektöründe çalışmak isteyen insanları çok özendiriyor ama şunu unutmamak gerekiyor ama çay işi öyle sıradan yapılacak bir iş değil. Çay toplamanın çay bahçesinde çalışmanın incelikleri var. Dolayısıyla bu şekilde gelen kardeşlerimizin bir kısmını Vakıflar'dan yardım ederek de geri döndürmek zorunda kaldık. O anlamda da insanları uyarmak lazım. Önceden müstahsillerle irtibatla bunu yapmak lazım. Yani dışarıdan gelip de çalışma izni olmayan veyahut da müstahsillerle gerekli bağlantıları yapmayan ya da çay sektöründe belli bir tecrübesi olmayan kardeşlerimizi ya müstahsillerimiz geriye gönderiyor ya da biz hukuki anlamda eksikleri varsa onlara gerekli idari işlem uyguluyoruz. Bu konuda da uyarmak lazım” diye konuştu.
Rizelilerin geçen yıl çay bahçelerine girmesiyle çayın kalitesinin arttığını vurgulayan Çeber, bu yıl kalitenin daha da artacağının altını çizerek “Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Rizelilerimiz, çay bahçeleriyle tanışmamış olan genç Rizelilerimiz çay bahçelerine girmeye başladı. Çayın kalitesi arttı, herkes memnuniyetini ifade ediyor. Ben çay fabrikalarını sık sık ziyaret ederim, hepsinin kanaati aynı, toplanan çayın kokusu bile değişti. Çaydaki çöp oranı azaldı, Rize çayını gururla sunabileceğimiz çay toplayabilir hale geldik. Bu yıl bunun daha da artacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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