Çobanlara yaylalarda barınma ve güneş enerjisi sistemi desteği



Selman KUTLU/RİZE, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca (DOKAP) küçükbaş yetiştiriciliği yapanlara, barınma ve yaylalarda yaşadıkları elektrik sorununun çözümü için güneş enerjisi sistemi desteği verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´nce yaylalarda küçükbaş yetiştiriciliği yapanların yaşadığı barınma ve elektrik sorununun çözümü için `Rize Küçükbaş Hayvancılığının Geliştirilmesi Projesi´ hazırlandı. Projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı´nca 923 bin TL destek verildi. Proje için Vali Kemal Çeber, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç´in katılımıyla protokol imzalandı.

DOKAP Başkanı Gültekin, proje kapmasında 100 küçükbaş üzerinde yetiştiricilik yapanlara destek olacaklarını belirterek, "Yetiştiricilerin barınma ve var olan sıkıntılarının giderilmesi için destek vereceğiz. Bu kapsamda 60 üreticiye barınmaları için çadır ve yaylalarda yaşanan elektrik sıkıntılarını çözmek amacıyla güneş enerjisi desteği sunacağız. Projenin toplam bedeli 923 bin TL´dir. Verilen desteğimiz sadece bu kapsamda değil, üretim ve istihdama dayalı proje desteklerimiz sürecek" dedi.

Vali Çeber de DOKAP´ın bölge kalkınmasına her alanda imza attığını belirterek, "Başlıca geçim kaynağı çayın yanında başka alternatif ürün ve üretimlere çeşitli projelerle destek veren DOKAP ile bundan sonra da istihdama ve üretime yönelik projeler hayata geçireceğiz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çeber, Gültekin ve Genç, `Rize Küçükbaş Hayvancılığını Geliştirilmesi Projesi'nin protokolünü imzaladı.DHA-Genel Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-05-21 09:43:46



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