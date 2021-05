Rize Barosu Başkanı Peçe: "Rize adına öncelikle Rizeliler’in açıklama yapması gerekir" Baro Başkanı Ümit Peçe: "PKK’nın yaktığı ormanlara ses çıkarmayanların bugün İkizdere’nin yeşiline sahip çıkması samimi değil"

Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, İyidere ilçesinde yapılması planlanan Lojistik Merkezi'nin dolgu sahası için gerekli taşların temin edileceği İkizdere ilçesindeki tartışmalara neden olan taş ocağı için Rize'de 11 sivil toplum örgütü ile birlikte yaptıkları açıklamanın arkasında olduklarını dile getirerek “Rize sahipsiz değildir. Rize adına öncelikle Rizeliler’in açıklama yapması gerekir” dedi.

Rize’de 11 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek İyidere ilçesinde yapılması planlanan Lojistik Merkezi'nin gerekliliği hakkında geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yapmış ve ulusal gazetelerde de ilanlar verilmişti.

Rize'de ÇAYKUR’un dışında büyük bir istihdam merkezi olmadığı için yapılacak olan Lojistik Merkezi’nin çok değerli bir yatırım olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle 11 STK’nın bir araya gelerek bir basın açıklama yaptığını dile getiren Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, kendisine yönelik maksatlı haberlere cevap verdi.



"Rize'yi seven biri olarak Rize yapılan ne yatırım varsa önünün açılması için mücadele edeceğim"

Rize’nin gençlerinin işsizliğini Rize STK’ları olarak Rize hakkında fikir sahibi olmayanlardan daha iyi düşünebileceklerini dile getiren Peçe “Siyasetçi arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalar neticesinde bizimde bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla Rize için çok önemli bir istihdam alanı. Şu an sadece ÇAYKUR Rize’de ciddi anlamda bir istihdam oluşturuyor, onun dışında ikinci bir kuruluş neredeyse yok. Rizeli’nin de siyasetten uzun zamandır istediği bir istihdam alanının açılmasıydı. Lojistik merkez de bu talebe ciddi anlamda karşılık vermektedir. Rize’nin ve Rizelinin talebidir. Her ne kadar eleştiriler olsa da Rizeli STK’lar olarak biz bu yatırımların mutlaka hayata geçirilmesini istiyoruz. Rizeli’nin hukuku, gençlerin işsizliği ve elbette ki onların hukuku bizi ilgilendirir. Bu nedenle Rize’de yaşayan, Rize’yi seven, Rize milliyetçisi bir insan olarak ben burada yapılan ne yatırım varsa önünün açılması için Baro olarak mücadele vereceğim. Bununla alakalı kimin ne dediğine de asla bakmayacağım” diye konuştu.



"Bizim fikirlerimiz ile Rize’nin yüzde 99’unun fikri aynıdır"

Rize ile hiçbir fikri olmayanların İkizdere’de yapılacak taş ocağına karşı açıklamalar yaparak tepki göstermesini yanlış bulduğunu ve kendilerinin konuyu araştırarak Rizeli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak bir araya gelerek açıklama yapma gereği duyduğunu dile getiren Peçe “Bizde takip ediyoruz, uzun zamandır orayla ilgili olumsuz bir kampanya yürütülmekte. Bu kampanyayı yürütenler arasında İkizdere halkı bir kenara, onlara saygım sonsuzdur çünkü burada insanlar bir fikir beyan ediyorsa en azından bildiklerinden bu fikri paylaşıyorlar. İkizdere halkı orada yaşamıştır, orada yaşanmışlıkları vardır, hatıraları vardır. Elbetteki onların tepki koymalarını biz anlayış ile karşılarız. Ancak İkizdere ile alakalı, Rize ile alakalı hiçbir fikri olmayan, buraya hemen mal bulmuş mağribi gibi atlayanların fikir beyan etmelerine elbette ki karşı çıkacağız. Biz de STK’lar olarak konuyu enine boyuna araştırdık, düşünüldüğü gibi, konuşulduğu gibi orada bir doğa katliamının olmadığını öğrendik ve bilgi sahibi olduktan sonra bu kötü enformasyonun önünü almak için bir araya gelerek bir açıklama yaptık. Rize sahipsiz değildir. Rize adına öncelikle Rizeliler’in açıklama yapması gerekir. İnanıyorum ki bizim fikirlerimiz ile Rize’nin yüzde 99’unun fikri aynıdır” ifadelerini kullandı.



"Siz asla samimi değilsiniz, o zaman ben sizin bu iradenizi sorgularım"

Yaptıkları ortak açıklamanın ardından söylemlerinin farklı yerlere çekilerek yansıtıldığını, hain terör örgütü PKK’nın yaktığı ormanlara ses çıkarmayanların bugün İkizdere’nin yeşiline sahip çıkmasını samimi bulmadığını ve söylemlerinin arkasında olduğunu sözlerine ekleyen Peçe “Rizeli STK’lar yerden yere vuruldu. Bizim açıklamamızda orada ki halkı güya PKK’lı olarak nitelendirdiğimiz görüşüne yer verildi. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Oradaki açıklamamız çok açık. Ben şunu söyledim; orada eylem yapan, fikrini ortaya koyan İkizdere halkına saygım sonsuzdur ancak biz baro başkanları olarak geçen yıllarda PKK’nın yaktığı ormanlarla alakalı açıklamaya Güneydoğu barolarının hemen hemen hiçbirine imza attıramadık. İstanbul, Ankara, İzmir barolarına imza attıramadık. Şimdi bu arkadaşların gelip orada çevreci, doğa kahramanı kesilmesini eleştiriyoruz. Siz bu kadar doğayı seviyorsanız, bu ülkenin yeşili Hakkari’de de yeşildir, Rize’de de yeşildir. Onu koruyorsanız bunu da korumanız lazım. İkizdere’yi koruyorsanız orayı da korumanız lazım. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın siz asla samimi değilsiniz, o zaman ben sizin bu iradenizi sorgularım. Ben bunu söylemeye çalıştım. Orada ne söylediysem yine aynı şeyleri söylüyorum ve bunların arkasındayım” şeklinde konuştu.



Rizeliler Lojistik Merkezi projesini destekliyor

Öte yandan Rize’de kurulması planlanan Lojistik Merkezi'ne büyük bir iş istihdamı gözüyle bakan Rizeliler lojistik merkezin bir an önce kurulmasını bekliyor. Lojistik merkezinin Karadeniz ile Güneydoğu bölgesi arasında bir köprü olacağını belirten Rizeli İrfan Uzun “Lojistik merkezi Rize gibi her il için önemli bir yatırım. Yatırımda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Belki doğa konularında sıkıntılar yaşayabiliriz ama bunlara göğüsleyebilmemiz gerekmektedir. Bizim de onlara destek çıkmamız lazım. Lojistik merkezin şu an Rize’ye nasıl bir istihdam sağlayacağını belki bugün göremiyoruz ama ileriki günlerde elbette göreceğiz. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah Rizemiz ve Türkiye için güzel olacak. Bu işin sonunun aydınlık olmama gibi bir ihtimali yok. Burada bir rant yok. İnsanlar gelecek, yatırımlar olacak, iş imkanları doğacak, buradan Güneydoğu bölgesine bir köprü olacak. Gerçekten önemli bir yatırım. Biraz daha sağ duyulu ve hoşnut karşılamamızı temenni ediyorum” dedi.



"Lojistik merkezin Rize’de kurulması büyük bir şans"

Lojistik merkezin Rize’ye kurulmasının önemli bir şans olduğunu söyleyen İshak Kazmaz ise “Lojistik merkezi iyi bir yatırım. Olmasını isteriz. Ticaret bakımından büyük bir katkısı olur. Bütün illerin almak istediği bir yatırım. Onun için Rize’de olması bizim için büyük bir şans. İstihdamı artıracaktır muhakkak” derken, Rizeli esnaf Ender Şişman da “Yanlış bilmiyorsam 8 bin tane çalışan olacak. Yani Rize için büyük bir istihdam kaynağı olacaktır. Umarım en yakın zamanda biter” şeklinde konuştu.

Lojistik merkezin siyasi partileri göz önünde bulundurmadan öncelikle Rize için güzel bir hizmet olduğunu belirten Recep Kuvel isimli bir başka vatandaş ise “Limanlardan gelen ticari mallar lojistik merkez sayesinde Rize’den dağıtıma çıkacak. İspir yolu üzerinden İran’a kadar buradan yol alabilecek. Tabii ki de bu durum bizim gençlerimize ve Rizelilere iştir, aştır. Yani bunu parti göz önünde bulundurmadan Rize için güzel bir hizmet olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.



"Lojistik Merkezi devamlılık sağlayacak"

Lojistik merkezinin çay fabrikaları gibi 6 ay çalışmadığını söyleyen Süleyman İspirli ise “Zaten Rize’de geniş bir iş alanımız yok. Sadece çay fabrikalarımız var. Onlar da sadece 6 ay çalışabilmekte. Ama lojistik merkezi gibi alanlar devamlı çalışacağı için bence çok faydalı olur” diye görüş belirtirken, esnaf Gökhan Turaboğlu da “Lojistik merkezi Rize için gerekli bir proje. Rize’de yapılan hizmetlerden dolayı mutluyuz. Rize altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Rize’ye daha farklı yatırımlarda bekliyoruz. Lojistik merkezi geç kalınmış bir proje bir an önce bitirilmesi gerek. Gereksiz protestolar yapıyorlar. Çünkü buradan insanlar ekmek yiyecek. Turizm genişleyecek. Ticaret hacmimiz artacak. Lojistik merkezi bence Ortadoğu bölgesini buraya bağlayacak bir proje. Merkezde çalışacak insanların bu yöreden seçilmesi, bölge istihdamına büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

İkizdere bölgesinden taş alınmasının İkizdere bölgesini kötü yönde etkileyeceğini belirten Rizeli Ahmet Aksoy ise “Lojistik merkezi Rize’ye faydalı olabilir. Yani o konuda olumsuz bir düşüncesi yok insanların. Ama bunun yapılış biçimi gündeme İkizdere olaylarını getirdi. Orada çok doğal bir ortam var, çok büyük bir arıcılık var. Taş her yerde bulunur ama doğayı her yerde bulamayız. Bunu bir taş için neden kaybedelim“ görüşünü savundu.

